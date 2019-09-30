В Киево-Святошинском районном суде Киевской области приговорили к пяти годам заключения условно мужчину, который обвиняется в покушении на застройщика Александра Журбу, фирма котрого занимается строительство жилого комплекса на ул. Святошинской и Машиностроительной в Вишневом Киевской области.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Как сообщается, Журба являет бенефициаром и владельцем ряда строительных фирм, в частности, ООО "Евро 2000", которая ведет строительство в Вишневом, и ООО "Будинвестконтакт", которая является застройщиком ЖК "Софиевская Слободка".

Суд установил, что обвиняемый Лев Воронин в декабре 2015 года около офиса строительной компании "Будинвестконтакт" прикрепил ручную осколочную гранату РГД-5 к ручке пассажирских дверей автомобиля Мeгсedes-Веnz S222, принадлежащего Журбе.

Преступник с места событий скрылся, а боеприпас обезвредила прибывшая полиция. В декабре 2016 года, обвиняемый также совершил телефонный звонок на личный телефон потерпевшего и угрожал ему убийством. Конфликт между обвиняемым и потерпевшим связан с тем, что Журба якобы не отдал долг 2 млн долларов.

В судебном заседании подсудимый виновным себя в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал и заявил суду, что потерпевшего раньше не знал и не видел. Журба заявил, что ранее ему неоднократно угрожали, следили за ним, взорвали гранату возле офиса, а также 2 раза избили в Киеве его заместителя.

В середине сентября текущего года суд признал виновным подсудимого по ч.1 ст. 129 (угроза убийством) ч.1 ст. 263 (незаконное ношение боевых припасов) и ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. В то же время суд учел, что обвиняемый работает частным предпринимателем, имеет положительные характеристики и является мастером спорта, участвующим в международных соревнованиях.

В соответствии с этим, как считает суд, осужденному можно назначить условное наказание. Так, подсудимого приговорили к 5 годам тюрьмы и освободили от наказания, назначив испытательный срок 3 года.

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