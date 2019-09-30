Виктор Янукович не приедет в суд, где его защита обжалует его приговор в деле о госизмене, поскольку визит в Украину связан с риском для жизни экс-президента, ведь он является нежелательным свидетелем для представителей прошлой власти. Такое заявление сделали адвокаты Януковича в беседе с журналистами, передает УНИАН.

Сегодня уже второе заседание Киевского апелляционного суда по делу Януковича прошло без самого обвиняемого, которого на днях вызвали в суд, обнародовав повестку в СМИ. Адвокаты, как и при рассмотрении дела в суде первой инстанции, настаивают на участии Януковича в судебных заседаниях в режиме видеоконференцсвязи через официальное обращение к властям России в порядке международно-правовой помощи.

Отвечая на вопрос журналистов, почему Янукович не прибудет в суд лично, ведь в Украине сменилась власть, адвокаты отметили, что "риски для Януковича никуда не делись".

"Сейчас они все верхушка бывшей власти - Ред.) находятся пока на свободе. Никто из них не взят под стражу, не предан суду. Пока нет подозрений и нет задержаний, у людей, которые находились у власти и сосредоточили в своих руках огромные возможности, в том числе и наличие оружия у соответствующих лиц, которые готовы выполнить заказ, сохраняются риски. И поэтому Янукович является наиболее нежелательным для них свидетелем", - заявил адвокат Виталий Сердюк и добавил, что государство сегодня не может обеспечить безопасность Януковичу от угроз со стороны прежней власти.

"Нанимать (киллеров - Ред.) не надо. Эти киллеры есть, и они уже стреляли. Это исполнители и организаторы расстрелов (на Майдане - Ред.), и они должны быть задержаны и переданы в суд", - сказал Сердюк.

По словам защитников Януковича, если Янукович сегодня вернется в Украину, то он не может быть задержан, поскольку приговор Оболонского райсуда не вступил в законную силу из-за обжалования в апелляционном суде. Также, добавили адвокаты, не существует других судебных постановлений, которые бы ограничили свободу Януковича в случае его возвращения.

Ранее "Страна" писала о том, что у Януковича-младшего заявили, что Порошенко использовал санкции для захвата активов.

Также мы сообщали, что в Суде Евросоюза заявили, что санкции против Януковичей, введенные в 2019 году, все еще действуют.