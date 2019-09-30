Импорт овощей в Украину в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, длится с августа 2018 по июль 2019) вырос вдвое в два раза по сравнению с предыдущим маркетинговым годом - до 264,1 тыс. тонн, об этом сообщила пресс-служба аналитической платформы Eastfruit.

"В сезоне 2018-2019 годов (август - июль) импорт овощей в Украину существенно превысил предыдущий рекорд, который держался девять лет - с сезона 2009-2010 годов. Тогда импорт овощей в страну за сезон впервые превысил 200 тыс. тонн и составил 208,5 тыс. тонн. С тех пор объем импорта овощей даже не приближался к отметке в 200 тыс. тонн, но в прошлом сезоне он превысил предыдущий рекорд сразу на 27% и достиг 264,1 тыс. тонн", - сказано в сообщении.

Аналитики утверждают, что в 2018-2019 маркетинговом году объемы импорта превзошли показатель предыдущего сезона в натуральном выражении более чем в два раза. При этом в денежном выражении импорт овощей в Украину в прошлом сезоне достиг 155 млн долл.

В пресс-службе отметили, что главными позициями импорта овощей в Украину в денежном выражении были томаты, лук, перец и огурцы.

"По объему же импорта лидерство впервые захватил лук репчатый, которого было ввезено за прошлый сезон целых 87 тыс. тонн - в 26 раз больше, чем сезоном ранее. Также было импортировано 66 тыс. тонн томатов, 18,3 тыс. тонн товарного картофеля, 14,7 тыс. тонн огурцов, 11,8 тонн перца, 9,5 тыс. тонн разных видов капусты и 7,5 тыс. тонн моркови", - добавили в пресс-службе.

По данным аналитиков, в 2018-2019 маркетинговом году Украина нарастила импорт почти всех позиций овощей, включая салатные культуры и зелень. В пресс-службе добавили, что несмотря на то, что прогнозы урожая овощей в сезоне 2019-2020 были оптимистичными, уже в августе, во время уборки нового урожая, Украина начала импортировать картофель. Так, ожидается, что в сентябре будет превышен очередной рекорд импорта этой продукции, так как цены на нее продолжают расти даже учитывая увеличение общего объема производства картофеля.

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