Депутаты Верховной Рады, большая часть из которых являются представителями президентской партии, провалили уже два голосования по законопроектам президента, так как им "не очень удобно сидеть в Раде". Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, имела место организационная проблема: "Потому что не все успели дойти до места. Мы работаем очень насыщенно, сидеть в Раде не очень удобно, вообще от слова абсолютно. И народные депутаты кто-то встает, кто-то выходит", - отметил спикер.

Кроме того, Разумков сообщил, что не видит подвода для беспокойства и уверяет, что уже на этой неделе законопроект № 1009 об оперативно-розыскных мероприятиях по народным депутатам будет вновь поставлен на голосование.

"За всю каденцию этого парламента не проголосовали два закона. Всегда в партии должна быть дискуссия. По поводу последнего голосования 1009. Он пошел на повторное второе чтение, я думаю, что он будет подготовлен, и на следующей неделе мы сможем его рассматривать, я не вижу в этом больших проблем", - рассказал Разумков.

Как сообщалось, 11 сентября внутри "Слуги народа" начался бунт мажоритарщиков из-за императивного мандата, то есть норме о праве фракций лишать своих членов (даже мажоритарщиков) мандата депутата при выходе из них. Сейчас депутат лишается мандата только если он сам выходит из фракции, причем эта норма не касается мажоритарщиков.

А уже 12 сентября нардепы отложили рассмотрение законопроекта об императивном мандате. А в ответ на обвинение депутатов в адрес Офиса президента, что из них пытаются сделать "ручных зверьков" Богдан рассказал о сумасшедших в составе фракции "Слуги народа".