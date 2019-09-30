"Не очень удобно сидеть в Раде". Разумков рассказал, почему депутаты проваливают голосования законопроектов президента
Депутаты Верховной Рады, большая часть из которых являются представителями президентской партии, провалили уже два голосования по законопроектам президента, так как им "не очень удобно сидеть в Раде". Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, имела место организационная проблема: "Потому что не все успели дойти до места. Мы работаем очень насыщенно, сидеть в Раде не очень удобно, вообще от слова абсолютно. И народные депутаты кто-то встает, кто-то выходит", - отметил спикер.
Кроме того, Разумков сообщил, что не видит подвода для беспокойства и уверяет, что уже на этой неделе законопроект № 1009 об оперативно-розыскных мероприятиях по народным депутатам будет вновь поставлен на голосование.
"За всю каденцию этого парламента не проголосовали два закона. Всегда в партии должна быть дискуссия. По поводу последнего голосования 1009. Он пошел на повторное второе чтение, я думаю, что он будет подготовлен, и на следующей неделе мы сможем его рассматривать, я не вижу в этом больших проблем", - рассказал Разумков.
Как сообщалось, 11 сентября внутри "Слуги народа" начался бунт мажоритарщиков из-за императивного мандата, то есть норме о праве фракций лишать своих членов (даже мажоритарщиков) мандата депутата при выходе из них. Сейчас депутат лишается мандата только если он сам выходит из фракции, причем эта норма не касается мажоритарщиков.
А уже 12 сентября нардепы отложили рассмотрение законопроекта об императивном мандате. А в ответ на обвинение депутатов в адрес Офиса президента, что из них пытаются сделать "ручных зверьков" Богдан рассказал о сумасшедших в составе фракции "Слуги народа".