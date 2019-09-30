В среду, 2 октября, в Киеве планируется масштабная акция протеста владельцев "евроблях" возле здания Верховной Рады. Об этом сообщает АвтоЕвроСила в Facebook.

Требования активистов включают, в частности убрать акциз, сделать справедливую ставку, обеспечить справедливую оценку стоимости авто, позволить растаможить микроавтобусы, автобусы, грузовики, которые были произведены в период включительно до 2010 года, ввести обязательный техосмотр вместо сертификаций и евростандартов, предоставить льготы людям с инвалидностью, многодетным и ветеранам.

Кроме этого "евробляхеры" требуют освободить с должностей главу таможни Максима Нефедова и его подчиненных Игоря Назаренко и Александра Власова.

Фото: facebook.com/AESUkraine

Напомним, что в Министерстве инфраструктуры предлагают ввести "простую формулу" растаможки евроблях.

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