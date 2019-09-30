Президент ПАСЕ Лилиан Морис Паскье выразила сожаление из-за того, что Украина не представила полномочия для работы на осенней сессии постоянной делегации Верховной Рады Украины. Об этом она заявила на открытии осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге. Её слова передает "Укринформ".

"Диалог и сотрудничество с украинской делегацией особенно важны для меня и для всех нас. Ведь Украина является страной-членом нашей организации. Украина может рассчитывать на нашу полную поддержку. В связи с этим я разочарована, что украинский парламент не представил полномочия своей новой делегации до открытия этой сессии", - заявила президент ПАСЕ.

Паскье надеется, что Украина скоро представит полномочия своей новой делегации. Она добавила, что Ассамблея должна продолжать работу вместе с Россией на основе открытого и честного диалога.

Ранее "Страна" сообщала, что несмотря на официальный отказ Украины, на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы прибыли четыре украинских депутата, но участия в заседании они принимать не будут.

Также мы сообщали, что глава делегации Украины в ПАСЕ заявила о необходимости диалога с Россией.