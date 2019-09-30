Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани возмущен комментариями бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко, касающимися деятельности в Украине экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Также Джулиани в своем микроблоге в Twitter Джулиани намекнул, что считает прекращение расследования по делу Байденов коррупционно мотивированным.

"Я не могу поверить, насколько слепы наши СМИ. Они слепо используют прокурора, который коррумпированно закрыл дела против сына Байдена и его коррумпированной компании. Расследования вообще не было. Где отчет? Используйте здравый смысл - те, у кого он еще остался", - написал адвокат.

По его мнению, угроза Байдена-старшего лишить Украину американской помощи, прозвучавшая в 2016 году, связана со следствием по делу компании Burisma, в совет директоров которой входил Хантер Байден.

"Взяточничество подразумевает предложение чего-либо ценного (гарантия критически важного займа в $1,2 млрд) в обмен на официальные действия (увольнение прокурора коррумпированного или нет, который расследует дело против твоего сына). Хвастун Байден признался в этом. Если вам нужна помощь насчет того, знал ли он о сыне, вскоре вы многое узнаете", - написал Джулиани.





Фото: twitter.com

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский заявил, что Киев не будет проводить расследование дела Байдена по приказу Трампа.

Также мы сообщали что после созвона Зе и Трампа в Украину приезжали специалисты по разведке из Демпартии США.