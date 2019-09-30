Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о текущей экономической ситуации в стране и рассказал, что Украине придется в 2020 году отдавать на погашение долгов каждую третью гривню. Об этом он заявил на брифинге 30 сентября.

По мнению министра, для погашения долгов Украине необходимо расти. "Украине нужно расти 5-7% в год. Это даст нам возможность нормально развиваться и улучшать жизнь постепенно. Если мы будем развиваться медленнее, это будет сделать крайне трудно. С учетом того, что следующие пару лет нас ждут очень непростые времена. Откровенно. Нам приходится и придется отдавать рекордные долги. Каждая третья гривня в следующем году пойдет на погашение долгов..." – заявил он.

По словам премьера, причиной рекордных долгов является прежняя политика предыдущей власти. "Почему? Потому что много лет назад кто-то понабирал на себя эти обязательства. Сейчас мы делаем и будем делать все, чтобы эти долги постепенно уменьшались, и чтобы мы меньше это платили", - сказал Гончарук.

Напомним, что Кабмин Гончарука хочет создать экосистему для профайлинга и мэтчинга.

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