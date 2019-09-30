В Киеве могут построить наземное метро. Оно свяжет между собой многие столичные районы, в том числе Троещину. Об этом 28 сентября в интервью "Радіо Свобода" сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Мы будем обязательно говорить о киевском наземном метро, назовем это так. Аналог кольцевого скоростного трамвая. Я не знаю, даже с чем это сравнить. Это в Германии называется S-Bahn. Это одна из возможностей, как мы можем наконец решить проблему с наземным электрическим транспортом на Троещине", - сказал он.

По словам политика, такой проект в несколько раз дешевле и решает проблему транспортировки с левого берега на правый.

"Это невероятно разгрузит трафик. Все это будет с сетью связано, а дальше все это будет логическое логистическое разветвление", - отметил Криклий.

На вопрос, когда это будет, он ответил: "Это зависит от Киева".

"Пусть штурмуют киевскую власть и от них требуют скорейшего решения. Мы с ними имели 2,5 недели назад встречу, проговорили, предоставили предложения. При участии "Укрзалізниці" эта встреча проходила. Там есть определенные расчеты, многие вопросы мы забираем на себя, на самом деле большинство. То есть от Киева необходимо участие в этом процессе лишь на одну треть. Пусть определяются. Потому что мосты недешевые строят, но мне кажется, эта проблема приоритетнее", - считает Криклий.

Он подчеркнул, что активно этот вопрос будет обсуждаться, когда станет ясно - "мэр все-таки остается, не остается".

Ранее "Страна" сообщала, что Криклий прикинул, сколько денег пойдет на восстановление Донбасса.

Также мы рассказывали, что в министерстве инфраструктуры предлагают разделить "Укрзализныцю" на три компании.