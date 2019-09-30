Кабинет министров Украины рассчитывает на то, что процент выпускников школ, которые выбирают профессиональное образование после школы, увеличится до 45%. Об этом говорится в программе правительства, опубликованной на сайте Верховной Рады.

"Рост процента выпускников школ, которые выбирают профессиональное (начальное профессиональное и профессиональное перед высшим) образование после школы, по меньшей мере, до 45%", - уточняется в документе.

Кабмин также рассчитывает на то, что процент выпускников учреждений профобразования, трудоустроенных в Украине через 6 месяцев и 1 год после окончания обучения, в том числе по специальности, также увеличится.

Кроме того, будут созданы условия для такой сети школ, которая будет способна предоставлять качественное школьное образование всем детям независимо от места их проживания.

"Каждая объединенная территориальная громада будет иметь опорную школу с обеспеченным подвозом учащихся к ней. Опорные школы получат дополнительную поддержку на развитие образовательного пространства, кабинетов естественно-математических и других предметов", - констатируется в программе.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин хочет, чтобы украинцы оставались активными на 10% дольше.

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