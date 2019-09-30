За считанные месяцы президент Дональд Трамп и его личный адвокат Рудольф Джулиани перевернули политику США в отношении Украины ради собственной выгоды, навредив двусторонним отношениям и вызвав потрясение в Белом доме и Госдепартаменте, пишет Washington Post (считается близкой к Демпартии).

Газета пишет, что история о том, как Трамп давил на президента Украины Владимира Зеленского демонстрирует злоупотребление американского президента властью ради личной политической выгоды. Но это также эпический пример того, как Трамп уничтожит дипломатию США по всему миру, где годами она работала спокойно и относительно эффективно. Никакая партийная поляризация в Вашингтоне не влияла особенно на этот процесс.

Как отмечает газета, еще несколько недель назад Украина оставалась в хорошем смысле тихой гаванью политики и дипломатии США. В Киеве не было мегадоноров и социальных павлинов, которые заселяют американские посольства в других уголках Европы. Зато американскую политику на украинской территории вели "чрезвычайно профессиональные послы". Сама политика тоже была последовательной и недвусмысленной. На протяжении трех десятилетий республиканские и демократические администрации преследовали одни и те же цели: помочь Украине защититься от агрессии России и укрепить свою демократию. Обе цели включали борьбу с коррупцией, которая стала самой большой политической проблемой страны и главным инструментом российского влияния.

Однако Washington Post с большим сожалением пишет, что сообщество профессиональных дипломатов в Украине было разбито, когда пыталось сдерживать вмешательство Джулиани и Трампа.

Донос осведомителя представляет лишь "вершину айсберга". Авторы статьи отмечают, что у Дональда Трампа никогда не было положительных взглядов в сторону Украины. Но реальные проблемы начались из-за Джулиани, который работал на теневой бизнес и коррумпированных политиков со связями в России, а также на организованную преступность.

С начала года личный адвокат Трампа начал собирать компромат на потенциальных будущих соперников своего клиента. Его главным источником были два генпрокурора, которых реформаторы в Украине и за ее пределами называют коррумпированными. Они "напичкали" Джулиани выдумками о своих врагах. Один экс-генпрокурор атаковал Джо Байдена, который в 2016 году присоединился к международной кампании с требованием освободить его. А другой - критиковал посла США в Киеве, который ругал его за бездействие в коррупционных делах.

Когда Джулиани начал распространять этот яд на Трампа и консервативные СМИ, чиновники США "были глубоко встревожены". Сначала они были склонны закрывать глаза на бывшего мэра Нью-Йорка. Но в конце мая они осознали, что он нанес существенный вред. Когда ряд членов делегаций США на инаугурации Зеленского сообщили Трампу в Белом доме о своем энтузиазме относительно нового украинского лидера, президент США прочитал им тираду об украинской коррупции и теорию заговора о том, что Киев якобы работал против него лично на выборах. После этого Трамп отказался назначать день встречи с Зеленским.

Профессионалы по вопросам Украины были особенно смущены, потому что Зеленский, который построил свою предвыборную платформу на теме борьбы с коррупцией, больше, чем предыдущие лидеры Украины казался им готовым разобраться с олигархами и неспособной функционировать судебной системой. Среди его первых решений было требование к парламенту уволить генпрокурора Юрия Луценко, который "кормил" Джулиани наличием компромата на Байдена.

Кое-кто решил, что лучше будет держать Трампа подальше от Украины. Но потом Госдепартамент выступил со своим классическим решением: организовать переговоры. В ведомстве допустили, что разъединение Джулиани и Луценко может помочь донести до Трампа информацию, насколько Зеленский готов бороться с коррупцией. Таким образом, американский президент может изменить свои взгляды.

Ветеран дипломатии Курт Волкер, который был специальным представителем США в Украине, устроил диалог между Джулиани и близким соратником Зеленского. Волкер также продвигал проведение телефонного разговора между Трампом и Зеленским. Идея заключалась в том, что Зеленский сам расскажет о своем плане "расчистить болото" в Киеве. И Трамп тогда предложит ему визит в Белый дом, которого в Украине очень хотели. Проблема лишь в том, что профессиональные дипломаты не правильно понимали Трампа. Он не заинтересован в искоренении украинской коррупции. Он лишь хотел прижать украинскую сторону, чтобы получить компромат на Байдена и демократов. Ведь Джулиани сказал, что у Киева есть такая информация.

В результате 25 июля произошел диалог президентов США и Украины. Его стенограмма была опубликована на прошлой неделе. А Волкер ушел в отставку в пятницу.