Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украина не будут проводить расследований по приказу других стран.

Об этом он сказал, общаясь с журналистами в понедельник во время посещения учения МВД возле Киева в селе Старое, сообщает Reuters.

На вопрос, будет ли Киев начинать расследование относительно Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе Трампа, Зеленский ответил, что Киев не будет действовать исключительно по приказу других стран.

"Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна", - сказал Зеленский.

"Мы открыты, мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне. Наши независимые правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона", - добавил президент.

Зеленский также сказал, что Украина вряд ли опубликует свою версию стенограммы телефонного звонка 25 июля с президентом США Дональдом Трампом.

По его мнению, было бы неправильно делиться украинским конспектом или стенограммой звонка, пишет агентство.

"До президентства я никогда не был дипломатом, но я думаю, что у меня было много таких разговоров в моей жизни и будет еще много", - сказал Зеленский.

"Есть определенные нюансы и вещи, которые, я думаю, было бы неправильно даже публиковать", - сказал он.

Ранее "Страна" сообщала, что опубликована стенограмма беседы Трампа и Зеленского, из-за которой началась процедура импичмента американского президента.