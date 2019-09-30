Крупная квартирная кража произошла в прошлую субботу в одном из домов на улице Зверинецкой в Киеве, где проживает столичный нотариус с семьей. Об этом рассказали источники "Страны" в МВД.

Оказалось, что пока хозяева отсутствовали в ночь с пятницы на субботу, домушники вскрыли замки и перевернули всю квартиру вверх дном. Вынесли все ценности: наручные часы, такие изделия из золота как набор подвесок и сережек, серьги, браслет, кулон, подвеску из белого золота. Хозяйка-нотариус насчитала материального ущерба примерно на 12 тысяч евро, не считая того что воры умыкнули 25 тыс. грн. наличными.

Полиция завела дело по ч.4 ст.185 УК Украины (Кража,совершенная в крупных размерах). Ворам, если их поймают, грозит 8 лет лишения свободы.

Напомним, что в Киеве у переселенцев украли документы на три квартиры в Донецке.

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