В последний день сентября Кабмин опубликовал программу своих действий на пять лет вперед.

Это первый осмысленный план от Зе-команды с конкретными целями, которые ставит перед собой новое правительство. До нынешнего дня ни президент, на парламентская коалиция (в виде "Слуги народа") еще не публиковали своих программ.

Хотя обещания такие звучали: в частности по Донбассу. Еще летом в Зе-команде планировали представить "план Зеленского" по окончанию войны в регионе. Однако спустя четыре месяца ничего на Банковой так и не презентовали.

Впрочем, к программе Гончарука тоже есть серьезные вопросы. Главный из которых - срок действия документа.

Кабмин показал свои планы на пять лет вперед. Хотя стандартный горизонт планирования для правительства - один год. Чтобы можно было за этот срок увидеть конкретный результат работы и призвать Кабмин к отчету. Именно поэтому утверждение Радой программы правительства, по Конституции, дает ему иммунитет от отставки только на год. То есть, предполагается, что через год правительство должно отчитаться о выполнении программы и поставить новые цели на год вперед.

Но Гончарук и его министры пошли другим путем. Они "нарезали" себе задачи на пять лет вперед. И это при том, что вряд ли нынешний Кабмин вообще столько лет продержится у власти (практика показывает, что так долго правительства в Украине не живут). Таким образом, оценить эффективность работы Кабмина через год (когда иммунитет закончится) не будет никакой возможности.

"Страна" проанализировала программу правительства.

"50 миллиардов инвестиций"

Кабмин установил цель привлечь $50 млрд инвестиций для роста ВВП на 40% за пять лет. Также правительство ставит перед собой задачу создать 1 миллион рабочих мест.

Интересно, что на 2020 год Кабмин заложил в бюджет рост ВВП на уровне скромных 3,3%.

То есть динамика уже сильно ниже запланированной. Ведь за остальные четыре года действия программы до желаемых 40% нужно будет нарастить почти 37% ВВП. То есть расти нужно будет по 9,2% в год. Втрое быстрее, чем сейчас.

Что выглядит пока задачей невыполнимой - даже судя по этой программе Кабмина. Где не указываются конкретные способы добиться такого результата.

Нет ответа и на вопрос, где взять 50 миллиардов долларов инвестиций вместо двух миллиардов сейчас.

Далее идея Кабмина в том, чтобы все поступления в бюджет разделять по принципу 70 на 30: большая часть будет инвестироваться в развитие экономики, а 30% - на социальное обеспечение.

Массовая приватизация

Одной из целей в программе обозначено, что "украинцы получат больше доходов от управления государственной собственностью в их интересах". Имеется в виду - от сдачи государственной собственности в концессию, аренду и т.д.

Запланировано, что таким образом рентабельность активов госпредприятий вырастет с 2,1% в 2018 году до 5% в 2024 году.

При этом долю государства в экономике хотят уменьшить до 5%. Что такое доля государства - не совсем понятно. Если речь идет о доле госрасходов в ВВП, то это нереальная цифра. В Украине он сечас составляет в районе 40%. И даже в самых либератрианских странах не опускается ниже 15%. А во многих европейских странах составляет около 50% и более.

Правительство же Украины говорит, что сосредоточится на развитии частного сектора, "который более производительный и эффективный, чем государственный".

Для этого проведут приватизацию, чтобы "передать сотни субъектов хозяйствования государственного сектора эффективным собственникам". Более тысячи неэффективных предприятий обещают ликвидировать.

Управление на оставшихся госпредприятиях обещают реформировать "по современным международным стандартам". А на стратегических предприятиях внедрят специальные наблюдательные советы. Контролировать управление на них будет Фонд добробуту (Фонд национального благосостояния). Что это за Фонд - непонятно. Сейчас его пока не существует. И зачем создавать новую структуру в дополнение к уже существующему Фонду госимущества - непонятно.

Курс на НАТО и ЕС

В программе указан ряд условий для вступления в НАТО и ЕС. Это и уже упомянутый 40%-й рост ВВП, и 50 миллиардов инвестиций. И даже радикальное улучшение демографической ситуации, чтобы в Украине рождалось и въезжало граждан больше, чем умирало и выезжало.

"Достижение этого будет прочным фундаментом для реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора", - говорится во вступлении в программу.

Критериев членства в НАТО Кабмин намерен достичь до 2025 года. То есть по сути у Гончарука обещают за пять лет добиться превышения рождаемости над смертностью.

Правда, непонятно как это связано со вступлением в НАТО и ЕС. Во многих странах обоих альянсов не выдержан последний критерий - демография. Смертность там превышает рождаемость. Но это не мешает им там находиться.

Здравоохранение

За пять лет уровень смертности в Украине собираются снизить на 5%. В рамках этого в Украине намерены обеспечить бесплатные и безопасные роды в рамках программы госгарантий медицинского обслуживания. По подсчетам, это позволит снизить смертность детей в возрасте до одного года минимум на 15%.

Планируется усовершенствовать систему экстренной медицинской помощи: в течение 10 минут с момента вызова в городе и 20 минут после вызова вне города.

Кабмин намерен создать в Украине условия для развития трансплантации, что позволит, по меньшей мере, 30% украинских пациентов, ранее получавшим услуги по трансплантации за границей, получать их в Украине.

Команда Гончарука также поставила цель, чтобы украинцы лежали в больницах на 20% меньше времени: среднюю продолжительность госпитализации пациентов собираются сократить на 20% и на 10% снизить количество случаев уменьшения работоспособности в результате болезни.

Что касается сокращения времени, проведенного в больнице, это уже делала Ульяна Супрун. Видимо, настало время для второго раунда.

Правительство планирует обеспечить доступ к гарантированному, четко определенному пакету самых необходимых медицинских услуг. Для этого необходимо заключить контракты между медучреждениями и государством по принципу "деньги идут за пациентом". В программе поясняют, что это позволит сэкономить на лечении до 15%.

То есть - еще одна программа Супрун будет продолжена.

Также обещают внедрить врачебное самоуправление, а также ввести страхование ответственности врачей в случае нанесения вреда пациенту. Программу "Доступные лекарства" оставят и будут расширять.

Интересно, что в программе Кабмина - ни слова о страховой медицине. Которую глава Комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий ("Слуга народа") еще в сентябре называл приоритетом на ближайшие два года.

Также обошли стороной самый неоднозначный пункт реформы Супрун - введение платной медицины (оно должно начаться в рамках второго этапа медреформы). Но, так как в целом, правительство задекларировало продолжение реформы, то, судя по всему, платную медицину будут вводить. Просто в программе об этом ничего не сказано.

Образование

Декларируется, что мест в детских садах будет больше – дошкольным образованием должны быть охвачены до 95% детей в возрасте до 4 лет. С 2021 года ежегодно повышение квалификации должны проходить до 10% украинских педагогов. Им пообещали увеличить зарплату до размера 4 прожиточных минимумов (на сегодня это около 8 тыс грн – Ред.).

Грамотность украинских школьников предлагают мерять по международному тесту PISA. Раз в три года он мониторит грамотность чтения, математическую грамотность, естественно-научную грамотность и компьютерную грамотность школьников по всем миру. Ее целью является сравнить образовательные системы около 80 стран мира. Украина впервые присоединилась к тесту в 2018 году. Не вдаваясь в подробности, пообещали ликвидировать разницу в качестве образования в сельских и городских школах, а также повысить мотивацию учеников.

Впрочем, "не вдаваясь в подробности" - это лейтмотив данного документа.

В программе делают ставку на то, чтобы увеличить количество школьников, идущих в ПТУ и техникумы после школы. Их пообещали трудоустроить в течение года после получения диплома.

В вузах пообещали изменить систему финансирования и выделять госсредства тем "провайдерам" высшего образования, которые демонстрируют лучшие результаты. Вместе с этим университетам пообещали больше "автономии" и что в ближайшие 5 лет около 70% государственных вузов выйдут из статуса бюджетных организаций. То есть их сделают платными и снимут с финансирования государства.

У ректоров в контрактах пропишут конкретные показатели эффективности и будут оценивать качество их работы в соответствии с этими критериями.

Что касается финансирования научных разработок и исследований, то частично их хотят переложить на гранты – до 25% от общего объема финансирования.

Со стороны государства обещают больше средств выделять на работу молодых ученых, организовать около 100 коллективных центров, где ученые смогут пользоваться оборудованием. Обещают отменить ограничения, тормозящие прямые закупки оборудования и материалов за границей. А также создать единую информационную базу, где будут содержаться данные о всех украинских ученых.

Дороги

В Украине в ближайшие пять лет собираются починить 24 тысяч км дорог общего пользования государственного значения - это около половины их протяженности.

А чтобы защитить дороги от разрушения, правительство намерено обеспечить габаритно-весовой контроль с помощью автоматических систем WIM (Weigh-in-Motion) "взвешивания в движении".

Также анонсировано строительство 5 глубоководных портов и 15 аэропортов. Идея с аэропортами, впрочем, кочует от правительства к правительству. Не так давно о ней, помнится, рассказывал экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Информационная политика

В Украине планируют снизить потребление контента из России не менее чем вдвое за пять лет.

Кроме того, в программе Кабмин выделил такую ​​цель - "Украинец реже сталкивается с манипулятивными и фейковыми новостями, сообщениями и материалами".

Правда, каким образом это будут делать - непонятно. Не исключено, что старым способом - и дальше ограничивать доступ украинцев к тем или иным СМИ.

Зато в Кабмине собираются поддерживать медиапродукты, которые будут "противодействовать информационной агрессии".

"Особое внимание будет уделено работе с информационными атаками со стороны государства-агрессора с целью снижения их влияния на граждан Украины, в частности через принятие мер для уменьшения потребления контента государства-агрессора минимум вдвое. Это позволит в своей совокупности уменьшить вред, наносимый гражданам Украины в результате распространения фейков, в частности уменьшить количество социальных конфликтов", - говорится в тексте программы.

Этот пункт документа уже вызвал настороженные комментарии правозащитников.

"Есть угроза, что под видом борьбы с "информационным агрессором" могут создать инструменты узурпации информпространства, а само понятие "свободы слова" превратится в широкий выбор пропагандистского контента", - прокомментировал "Стране" Валерий Макеев, секретарь Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).

По его словам, тезис про "идентификацию манипулятивного контента" вызывает беспокойство, как завуалированная трактовка, которая позволяет по-разному трактовать намерения власти.

"Создать "единую формулу манипулятивного контента" реально в той же мере как и "создать эликсир бессмертия". Чем проще определение современного устройства, тем оно более прогнозировано", - сказал он. И уточнил, что куда проще было бы четко закрепить на уровне уголовного и административного законодательства такие понятия как "язык вражды", - чтобы избежать манипуляций и двойных трактовок.

"Я бы поздравил "создание условий для рынка медиа услуг" (по тексту Программы) если бы, например, это предусматривало, что деятельность Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания существенно будет изменена и преобразована из ручного манипулятивного управления рыночными процессами в медиа в действительно рыночный регулятор по четким, заранее установленным для всех участников рынка правилам. Но пока, с учетом непреодолимых "традиций жанра", этого ожидать не приходится" - добавил Валерий Макеев.

Медиаюрист Лариса Дроздова считает, что в последние годы общество стало более осведомленным, поэтому будет трудно внушить людям выводы, поданные конкретными медиа.

"Согласна с тем, что информационный поток сейчас настолько велик, что не успеваешь все проанализировать, но каждый из нас имеет возможность остановить этот поток или выбрать другое инфо-пространство. Если просмотреть дискуссии в соцсетях, то станет понятно, что украинцы включают критическое мышление всегда. Кроме того, молодежь смотрит в оригинале таких медиа-монстров как CNN, BBC и читают Twitter, поэтому и снизилось, цитирую: "потребление контента государства-агрессора". Отключением медиа мы не повысим устойчивость к манипуляциям, вспомните про запретный плод", - сказала она.

В Монголию без виз

До конца 2020 года должны открыть два новых генконсульства и одно посольство, где именно, не уточняется.

Кабмин планирует за 5 лет расширить перечень стран, куда украинцы смогут ездить без виз или по упрощенному визовому режиму.

В список обещают добавить довольно экзотические для отечественных туристов Гватемалу, Гренаду, Коста-Рику, Маврикий, Маршалловы острова, Монголию, Науру, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Сен-Винсент и Гренадин, Соломоновы острова и Ямайку. В 2020 году обещают увеличить сроки безвизового пребывания в Аргентине, упростить существующий режим поездок в Мексику, завершить соответствующие переговоры с Великобританией, Республикой Корея, Канадой, Японией, Австралией и другими.

"В течение следующих 5 лет будет упрощен украинский визовый режим для граждан большинства стран мира, которые не представляют иммиграционной угрозы нашей стране", - говорится в программе правительства.

Спорт

На ближайшие пять лет Кабмин поставил цель увеличить количество украинцев, регулярно занимающихся спортом или физической активностью до 40%.

Сделать это собираются за счет программ, направленных на развитие массового спорта и физкультуры.

"В партнерстве с местными общинами мы запустим программу по строительству мультифункциональных спортивных комплексов, максимально расширим доступ к существующей спортивной инфраструктуре (тренировочные базы, стадионы и т.п.)", - говорится в документе.

При этом Кабмин собирается уменьшить количество приоритетных видов спорта, которые получают финансовую поддержку государства в первую очередь. Наряду с этим в планах правительства создать условия для привлечения инвесторов в спортивную инфраструктуру.

Экология

Уровень загрязнения окружающей среды обещают уменьшить, по крайней мере на 20%.

В части про экологию встречается интересный пассаж: "Мы введем налогообложение экологических экстерналий через специальный акциз на такие товары на уровне 1%".

Речь видимо о товарах, которые производят много вредных выбросов.

Открытие рынка земли

В Кабмине говорят, что отменят мораторий на оборот земель сельскохозяйственного назначения. Сообщается, что это поможет увеличить эффективность и продуктивность использования сельскохозяйственных земель до 6% в год "за счет повышения уровня экономической конкуренции".

Земельный рынок заработает с 1 октября 2020 года, что приведет к увеличению стоимости аренды за гектар в среднем по стране с 1700 грн в 2018 году до 4000 грн в 2024 году, считают в Кабмине.

100% сведений о земельных участках обещают внести в Государственный земельный кадастр до конца 2020 года.

Фермерам обещают государственную финансовую поддержку на покупку земли сельскохозяйственного назначения и развитие своего бизнеса. "При покупке менее 500 га земли фермеры смогут получить дешевый кредитный ресурс по ставке, не превышающей уровня инфляции", - говорится в тексте программы.

О том, что землю будут продавать лишь украинским компаниям, как обещал Владимир Зеленский, не говорится.

Переселенцы и ветераны

Для участников АТО планируют создать единое окно предоставления услуг и возможность получить помощь онлайн через систему "Е-ветеран".

Им обещают оказывать психологическую поддержку (откроется Национальный центр психологической поддержки ветеранов), помочь с профориентацией, оказывать юридические консультации, проводить профилактику конфликтов в семьях.

Вскользь упоминается о жилищных программах для ветеранов.

Зато запланировано создать и внедрить программу по "героизации образа защитника/ветерана в сознании от школьников до старшего поколения".

Переселенцам обещают создать условия для получения льготного кредитования на покупку жилья, а также для получения ими жилья для временного проживания.

В Кабмине обещают создать условия для упрощения доступа к административным услугам для переселенцев и тех, кто живет в "ЛДНР" и Крыму. Речь регистрации рождения и смерти, которые произошли на временно оккупированных территориях.

"Усовершенствуем механизмы, связанные с получением документов о гражданстве, образовании соответствующего уровня. Также мы создадим соответствующие условия для поступления в учебные заведения граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в программе.

Как именно и что будет усовершенствовано - не говорится. При этом в программе нет ни слова о других серьезных проблемах жителей "ЛДНР" - это требование справки переселенца для выплаты пенсии (Зеленский обещал облегчить их выплату), ограничение доступа жителей неподконтрольных территорий к онлайн-банкингу по приказу НБУ и так далее.

Финансы

С 1 июня 2019 года Кабмин начнет планировать государственную финансовую программу на три года вперед. В Раду подадут трехлетнюю бюджетную декларацию.

Госказначейство обещают превратить в "диджитализированное" учреждение с клиент-банком для лучшего дистанционного обслуживания госсектора. В Налоговой службе собираются на 50% заменить руководство на новых людей. Не менее половины руководства собираются сменить и на таможне.

В банковском секторе планируют привлечь инвесторов и уменьшить долю государства до 20%. Ожидается, что это даст возможность банкам кредитовать под меньший процент в гривне.

Будет создано долговое агентство для управления государственным долгом. Декларируется развитие внутреннего рынка государственных ценных бумаг.

Также будет создано Бюро финансовых расследований – аналитический центр, занимающийся преступлениями "белых воротничков" в сфере публичных финансов.

Реакция на программу

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова назвала бумажную пятилетку Кабмина "рефератом". И отметила, что в ней нет ни сроков, ни способов реализации поставленных целей.

"Первое. Главное и ключевое - в программе правительства не установлен ни один дедлайн. Все размыто - от ответственности до сроков. Не установлена ответственность и штрафы за блеф.

Второе. Программа правительства пишется на основании коалиционного соглашения, и является логическим продолжением как этого документа, так и послания президента, которое мы так и не увидели. В данный момент ни коалиционного соглашения, ни послания президента никто в глаза не видел. Реферат Гончарука сам по себе не имеет никакого значения.

К слову, из альтернативных документов существует только избирательная программа Зеленского и партии Слуга народа. И пазл не складывается.

Третье. Программа правительства описана как программа для министерств. При этом не понятно, что будет делать правительство в тех сферах, где министерство не представлено. Антимонопольная политика, или реформа СБУ, которая не является частью Кабмина, но является частью власти.

Четвертое. Как планы правительства соотносятся к тем законам Зеленского, которые сейчас находятся в парламенте? Пока складывается впечатление, что законы и программу пишут разные люди.

Общее впечатление - такого примитивного текста я еще не читала.

Из смешного.

Кабмин декларирует желание создать Фонд национального добробуту, который возьмет в управление стратегические госпредприятия. А на стратегических предприятиях будут созданы набсоветы, - обещают в Кабмине.

Эй, реформаторы, вы Коломойского с Центрэнерго три месяца прогнать не можете. Набсоветы они хотят".

Юрист Елена Лукаш считает наивным написание пятилетних программ - для правительства, которое, скорее всего, этого срока не переживет.

Также она иронизирует над тем, что постулаты документа не подкреплены цифрами и расчетами.

Читаю программу деятельности правительства. Утираю слезы радости. Такой удивительной программы я не читала никогда.

Что же ее отличает от всего хлама, написанного "папередниками" ранее?

Во-первых - ВЕРА.

Это правительство отчего-то верит, что будет работать пять лет, и именно на пять лет и расписало свою фантастическую программу.

На чем базируется эта вера не понятно (закладка Омеляна была размером с Эверест, или Супрун дала потомство), но на любой вопрос можно будет отвечать так: "пять лет же еще не прошли, друзья мои, терпение."

Во-вторых – НАДЕЖДА.

Правительство искренне надеется, что мы поверим в то, что за пять лет произойдет следующее:

-економіка України (ВВП) зросте на 40%;

-буде створено 1 млн. нових робочих місць;

-залучено 50 млрд. доларів прямих іноземних інвестицій;

-всі основні дороги (24 000 км) будуть приведені у хороший стан;

-буде побудовано 5 глибоководних портів та 15 аеропортів;

-зменшення рівня смертності на 5%

-збільшення очікуваної тривалості життя на 5%

-деофшоризація економіки

-створення вільної від корупції Державної митної служби

-зростання кредитування бізнесу

-надання дешевих кредитів

-збільшення аеромобільності населення

-зменшення рівня повторної злочинності до не більш як 10%

-зменшення кількості господарських спорів з підстав невиконання контрактів

-обсяг маніпулятивного контенту знизиться вдвічі

-споживання контенту держави-агресора знизиться вдвічі…."

В-третьих – ЛЮБОВЬ.

Лучи этой любви и качественного управления приведут к тому, что:

-вдвічі збільшиться кількість людей, що відвідують культурні події.

-произойдет: "залучення широких мас до занять спортом", но не просто так, а для денег: "як одного з факторів фінансування."

-мы получим наконец-то обетованный "єдиний електронний квиток для всіх мистецьких і культурних закладів";

-наконец-то начнут строить. Например, "Музей сучасного мистецтва, завершення проектів будівництва Музею та Меморіалу Небесної сотні та другої черги Музею Голодомору"

- мы наконец-то "поглибимо співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями".

Я не знала, что можно глубже и я посрамлена.

-утворимо Бюро фінансових розслідувань.

Обязательно. Нам так мало следственных органов. Больше бюро хороших и разных.

-буде створено Фонд національного добробуту, який візьме в управління стратегічні державні підприємства.

Классная идея какая, не находите?

-українська сім’я (домогосподарство) не повинна платити більш як 15% від свого доходу за комунальні послуги.

Хорошая цель, правда? А когда же она будет реализована?

-створимо ефективну систему медіації, відновного правосуддя, третейських судів та арбітражів, конкурентних державним судам.

Суды по налу и безналу. Гениально и выгодно, я считаю. Нужны также частные тюрьмы и частные прокуроры. А следствие пусть ведут экстрасенсы.

Я когда программу читала, сердце радовалось.

Она велика, она прекрасна, фантастически прекрасна и, однозначно поможет нам преодолеть все тяготы жизни. Почитайте ее обязательно.

Потому что программа-синдром бредоподобных фантазий обязательно будет проголосована. В дурборежиме".

"Посмотрел программу деятельности Кабмина на ближайшие 5 лет. Ребята, это полный провал деятельности уже на старте. Анализ — позже. Сейчас остановлюсь на некоторых моментах - пишет глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Владимир Зеленский, Вы инициировали три государственных программы: модернизации многоквартирного жилого фонда страны, восстановления Донбасса и обеспечения жильём ВПО. В программе — ни слова об этом. По восстановлению Донбасса, о котором Вы и Ваша команда любите браво рассказывать чуть не из каждого утюга, — ни слова. О "реформировании" ЖКХ — просто ни про что.

В программе о восстановлении Донбасса — НИ СЛОВА на ближайшие 5 лет, в проекте бюджета на 2020 на восстановление Донбасса — 0 гривен, 00 копеек государственных денег. Каких вы инвесторов привлекать собрались??? Куда им деньги вкладывать???

Алексей Гончарук говорил, что восстановление Донбасса — приоритет для тебя. Где этот приоритет в программе своего правительства?

Андрей Ермак, Вы говорили, что рабочую группу по подготовке программы восстановления Донбасса возглавляет премьер Гончарук. Где результат, где хоть слово об этом в программе?

Андрей Богдан, Вы как глава офиса Президента Украины собираетесь реагировать на то, что Кабмин полностью саботирует указания Зеленского? Или президент у нас никто, а слова его — ничто?

Ірина Верещук, Вам не стыдно будет в эфирах оправдывать эту программу обманутых надежд и разграбления страны? Программа в таком виде будет принята вашим большинством?

Юрий Костюк, Kирилл Тимошенко, а вы что скажете, Кабмин теперь делает что хочет, а не что президент обещает?

Зелёная команда, прислушайтесь: грантоеды ваш рейтинг обнулят максимум за год. Так дела не делают. Одни слова, и те ни о чём".

"Обсуждать программы украинского правительства нет никакого смысла. Это правительство не руководствуется логикой программ. У него давно уже одна логика: "День простоять, да ночь продержаться". И началось это ещё задолго до последнего майдана. Дедушка Бимба не даст мне соврать. Можно только шутить. Сразу с того, что программа на 5 лет" - пишет Дмитрий Коломийченко.