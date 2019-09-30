За ближайшие пять лет в Украине должна быть сокращена доля инфекционных заболеваний и случаев сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов трудоспособного возраста на 20% и 10% соответственно. Об этом свидетельствует программа работы Кабмина, опубликованная на сайте Верховной Рады.

Так, задача правительства Гончарука - разработать усовершенствования системы предотвращения инфекционных и неинфекционных заболеваний, ввести скрининговые программы. Так Кабмин хочет повысить самооценку состояния здоровья украинцев. По плану она должна возрасти на 10% до показателя "хороший" и еще на 10% до показателя "удовлетворительно" - на 10%, показатель "плохой" должен сократиться на 20%.

Также правительство будет работать над повышением доверия людей к вакцинации и уменьшением количества эпидемиологических вспышек на 30%. Кроме того, школьников и дошкольников будут приучать к здоровому образу жизни. А употребление наркотиков, алкоголя и табака планируется снизить на 10%.

Напомним, у Гончарука поставили цель, чтобы украинцы лежали в больницах на 20% меньше времени.

Также мы писали, что Кабмин хочет сократить уровень смертности на 5%.