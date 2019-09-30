С 29 октября 2019 года изменятся правила пересечения линии разграничения для детей до 16 лет в Донбассе. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, ссылаясь на постановлению Кабмина №815, пишет Лига.

"Для того, чтобы ребенок смог пересечь линию разграничения ему необходим будет паспорт гражданина Украины или загранпаспорт, или проездной документ ребенка также может использоваться", - сказал Демченко.

По его словам, сейчас миграционная служба не выдает проездные документы. "Но те документы, которые были выданы ранее, они являются действительными, также с ними дети имеют право пересекать линию разграничения", - уточнил Демченко.

Он подчеркнул, что касается направления детей на временно оккупированную территорию Донбасса, то пересечь линию разграничения можно будет только по этим документам с 29 октября. До этого периода - при предъявлении свидетельства о рождении.

"Есть моменты, когда дети не имеют паспортов, поэтому пограничники будут пропускать их по свидетельствам о рождении в направлении подконтрольной территории Украины для того, чтобы люди могли сдать документы на получение паспорта или загранпаспорта в зависимости от возраста", - сказал Демченко.

Спикер Госпогранслужбы добавил, что в случае их возвращения на временно оккупированную территорию, пограничники будут пропускать детей при наличии справки, которую выдает миграционная служба о том, что были сданы документы на получение паспорта или загранпаспорта.

"Люди могут приехать, сдать документы на паспорт, вернуться, имея при себе эту справку. Когда они уже поедут непосредственно за получением паспорта, то они также показывают эту справку или фактически свидетельство о рождении, и пересекают таким образом линию разграничения", - рассказал Демченко.

Напомним, что летом в Украине изменили порядок пропуска детей за линию разграничения на Донбассе.

Также мы писали о том, что из Украины по поддельным документам попытались вывезти троих детей.