В понедельник, 30 сентября, в Харькове полицейские задержали гражданина Франции, который разрисовал вагоны метро. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

27-летнего вандала задержали на станции метро "Метростроителей". Он спустился в тоннель и нарисовал граффити на двух вагонах. Когда его остановили и провели личный досмотр, оказалось, что у иностранца с собой есть баллончики краски и фонарик. Более того, свои действия он снимал на телефон.

По данным правоохранителей, нанесенный ущерб оценивается в 25 тысяч гривен. За причиненные метрополитену убытки в отношении иностранца составлен протокол о правонарушении по ч.1 ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, в апреле в Харькове молодые вандалы засняли на видео, как они уродуют скверы, залезают в чужую квартиру, а также срывают лампы в метро. После этого ими заинтересовалась полиция.

Также мы писали, что под Николаевом вандалы обезобразили памятник убитым евреям и оставили записку Зеленскому.