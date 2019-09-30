Кабинет министров Украины собирается сократить среднюю продолжительность госпитализации пациентов на 20%, а также на 10% снизить количество случаев уменьшения работоспособности в результате болезни. Такие цели правительства устанавливаются в программе его деятельности, обнародованной на сайте Верховной Рады в понедельник, 30 сентября.

Кабмин планирует обеспечить гражданам доступ к гарантированному, четко определенному пакету самых необходимых медицинских услуг. Для этого необходимо заключить контракты между медучреждениями и государством по принципу "деньги идут за пациентом". Это позволит экономить на лечении до 15%.

Правительство хочет создать условия для лечения пациентов по признанным мировым клиническим рекомендациям, а также усовершенствовать систему контроля качества медуслуг.

Кроме того будут созданы достойные условия для профессиональной деятельности медицинских работников и их развития в Украине, внедрено врачебное самоуправление и правила доступа к профессии, а также введено страхование ответственности врачей в случае нанесения вреда пациенту.

Кабмин намерен и далее развивать программу "Доступные лекарства", постепенно расширяя перечень бесплатных для пациента лекарственных средств.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин хочет сократить уровень смертности на 5%.

Также мы рассказывали, что правительство Гончарука хочет снизить вдвое потребение украинцами российского контента.