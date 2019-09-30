Суд восстановил на работе журналистку, уволенную при реформировании Общественного вещания. Также по решению суда ей должны выплатить зарплату за полтора года. Об этом сообщает НСЖУ.

Уточняется, что полтора года назад старший редактор Полтавской региональной дирекции "Лтава" ПАО НОТУ Елена Колачинская попала под сокращение из-за реорганизации Общественного вещания. Но журналистка не смирилась с этим и решила судиться с работодателями. 23 сентября она получила постановление Полтавского городского апелляционного суда о немедленном восстановлении в должности и возмещения заработной платы за вынужденный прогул.

"Иск Колачинской Елены Григорьевны к Публичному акционерному обществу "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за вынужденный прогул и взыскании морального вреда - удовлетворить частично.

Признать незаконным и отменить приказ №108-0 от 30 марта 2018 Филиалы Публичного акционерного общества "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" Полтавская региональная дирекция "Лтава" об увольнении Колачинской Елены Григорьевны с занимаемой должности старшего редактора редакции общественно-политических программ ТПО программ областного радио с 30 марта 2018 в связи с изменениями в организации производства и труда в соответствии с п. 1 ст. 40 КЗоТ Украины ", - говорится в постановлении Полтавского апелляционного суда от 23 сентября 2019 года.

"Под формулировкой "частично удовлетворить иск" подразумевают, что мне не в полном объеме компенсируют заявленную сумму морального ущерба. А так все возместят: восстановят в должности, выплатят заработок за полтора года за вынужденный прогул, а также компенсируют затраты на юридическую помощь, то есть на адвоката", - пояснила Елена Колачинская.

Уточняется, что в суд Елена подала в апреле 2018 года. В период реорганизации общественного вещания, когда реформа привела к увольнению тысяч работников по всей стране.

"К сожалению, я тоже попала в эту колею. Среди мои коллег я единственная, кто подал в суд. Тогда были очень трудные времена, многих известие об увольнении подкосило - кто-то попал в больницу, кто отчаялся и разочаровался. А когда опомнились, то уже прошел 30-дневный срок, отведенный на обращение в суд. Полтора года длился суд, его итоговое постановление предусматривает немедленное восстановление в должности. И хотя мы с адвокатом сразу привезли на работу копию постановления и сделали соответствующее заявление, возобновлять меня в должности не спешат - руководитель учреждения всячески игнорирует решение суда, а следовательно я вынуждена и дальше отстаивать свои права и обращаться в полицию", - говорит журналистка.

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