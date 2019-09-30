Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани полагает, что в Украине не велось расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Хантера Байдена. Об этом он написал в Twitter.

"Я не могу поверить, насколько слепыми стали наши СМИ. Они слепо используют прокурора, который коррумпировано закрыл дела против сына Байдена и его коррумпированной компании. Там не было никакого расследования. Где отчет?", - написал Джулиани.

По мнению адвоката Трампа, Байден причастен к взяточничеству. Джулиани отметил, что речь о предложении займа в $1,2 млрд, "в обмен на официальные действия (увольнение прокурора, коррумпированного или нет, который расследует дело вашего сына)".

Отметим, что Джо Байден является главным конкурентом действующего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах.

Скриншот: Twitter/ Rudy Giuliani

Напомним, ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена. Это привело к разговорам об импичменте Трампу.

После этого была опубликована полная стенограмма разговора Зеленского и Трампа, из-за которого начался скандал. В ходе разговора президент Украины сказал, что, по его мнению, США куда больший партнер страны, чем Евросоюз, а Трамп действительно затрагивал тему расследования против Байдена.

Впрочем, демократы не отказались от импичмента Трампа после публикации стенограммы его разговора с Зе.