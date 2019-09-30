Кабинет министров в следующие 5 лет планирует расширить перечень безвизовых стран еще 14 государствами. Об этом говорится в утвержденной правительственной программе, переданной в Верховную Раду.

"Увеличение перечня стран с безвизовым режимом для владельца украинского паспорта - залог открытия мира для украинцев, повышения уважения к нашему гражданину, обеспечения его прав", - указано в программе.

За следующие 5 лет этот перечень будет расширен за счет Гватемалы, Гренады, Коста-Рики, Маврикия, Маршалловых островов, Монголии, Науру, Палау, Перу, Сальвадора, Самоа, Сен-Винсент и Гренадин, Соломоновых островов и Ямайки (остров в Карибском бассейне, известен музыкой рэгги и тем, что является родиной певца Боба Марли).

Также в 2020 году будет увеличен срок безвизового пребывания в Аргентине, упрощенный существующий режим поездок в Мексику, завершены соответствующие переговоры с Великобританией, Республикой Корея, Канадой, Японией, Австралией и другими.

Напомним, что Украина установила дипломатические отношения с Гренадой.

Также на днях Украина и Эквадор подписали соглашение о безвизовом режиме.