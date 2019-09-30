Кабмин в программе действий на пять лет принял решение о том, что украинцы должны получать больше доходов от управления собственностью государства в своих целях. Такие планы есть в программе деятельности правительства (проект постановления ВР №2186), на сайте Верховной Рады.

Выполнение плана предполагает:

● Увеличение рентабельности активов (RoA) государственных предприятий с 2,1% в 2018 году до 5% в 2024 году

● Уменьшение доли государства в экономике до 5%

"Мы будем содействовать развитию частного сектора, который более производительный и эффективный, чем государственный. Для этого мы проведем приватизацию, которая позволит передать сотни субъектов хозяйствования государственного сектора эффективным собственникам, которые создадут новые рабочие места и ликвидируют коррупцию. Более тысячи неэффективных предприятий будет ликвидировано - государство больше не будет тратить средства налогоплательщиков на поддержку неэффективных убыточных предприятий" - говорится в документе.

Кроме того, в правительстве собираются реформировать систему управления государственными предприятиями по современным международным стандартам.

На стратегических предприятиях планируют создать наблюдательные советы, которые обеспечат эффективное и прозрачное корпоративное управление.

А статегические предприятия будут переданы в управлению некоему (еще не созданному) Фонду национального благосостояния.

"Мы создадим Фонд национального благосостояния, который возьмет в управление стратегические государственные предприятия. Создание Фонда позволит централизовать управление, повысить его эффективность и обеспечить гражданам Украины адекватный уровень доходности их активов" - сказано в программе.

Ранее "Страна" сообщала, что в программе Кабмина починка половины дорог государственного значения.

Также в планах привлечь 40% украинцев к спорту.