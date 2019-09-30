Правительство Украины собирается в ближайшие годы до 40% увеличить число людей, регулярно занимающихся спортом или физической активностью. Об этом говорится в тексте программы действий Кабмина на ближайшие 5 лет, который опубликован на сайте Верховной Рады.

Уточняется, что государственная политика будет более сконцентрирована на массовом спорте и физкультуре, поскольку систематическая и правильная физическая активность повышает качество жизни людей и здоровье нации.

"В партнерстве с местными общинами мы запустим программу по строительству мультифункциональных спортивных комплексов, максимально расширим доступ к существующей спортивной инфраструктуре (тренировочные базы, стадионы и т.п.)", - говорится в документе.

Также правительство намерено привлечь к популяризации массового спорта и спортивные федерации.

"Государственная поддержка спорта высоких достижений будет учитывать обеспечение федерациями успешной популяризации и активного функционирования массового спорта. Для этого нужно изменить приоритетную поддержку государством спорта высших достижений через обязательную поддержку и привлечение широких масс к занятиям спортом, как одного из факторов финансирования", - объясняется в программе задумка правительства.

Кроме того, Кабмин собирается уменьшить количество приоритетных видов спорта, которые получают финансовую поддержку государства в первую очередь. Также в планах правительства создать необходимые стимулы для инвестирования в спортивную инфраструктуру.

"Это будет способствовать повышению доли культурного, креативного продукта, спорта и туризма до 12-14% ВВП", - говорится в тексте программы.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин хочет сократить уровень смертности на 5%.

Также мы сообщали, что согласно программе Кабмина, в течение 5 лет в Украине собираются починить половину дорог государственного значения.