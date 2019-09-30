Владелец медиахолдинга "Новости", в который входят каналы "112 Украина", ZIK и NewsOne, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", Тарас Козак заявил о политическом давлении на него и на медиахолдинг со стороны власти. Об этом он сказал в интервью "112 Украина".

"Сегодня меня вызвали по вопросу об обстоятельствах покупки телеканала "112 Украина". Начнем с того, что это подследственность не СБУ, а полиции. Также на допросе, мне задавали вопрос о якобы государственной измене. Все это, а именно вызов на допрос, лишение телеканала "112 Украина" цифровых лицензий - это политическое давление на меня, это узаконенное рейдерство власти. Обратите внимание, что новая власть в лице главы Офиса президента Андрея Богдана напрямую влияла на судей, которые рассматривали дело "112 Украина". После этого решение коррупционного и нелегитимного Нацсовета является логичным продолжением рейдерства власти. Однако Нацсовет является всего лишь послушной марионеткой в руках Богдана и Зеленского, которые угрожают им продвижением коррупционных дел".

Отвечая на вопрос о том, почему власти выбрали для атаки именно каналы холдинга "Новости", Тарас Козак заявил:

"Наши каналы изобличают коррупцию в высших эшелонах власти. Мы делали это при Порошенко и продолжим говорить о коррупции и кумовстве при Зеленском. Канал "112 Украина" - главный информационно-политический канал, который громче всех призывает к миру на Донбассе и прекращению боевых действий.

И то, что сегодня произошло в отношении канала, свидетельствует о том, что Зеленский и его команда не хотят ни мира, ни прекращения боевых действий, и они не будут выполнять никаких минских соглашений. Я считаю, что действия против канала – это в том числе и политическое преследование единственной оппозиционной партии в украинском парламенте, членом которой я являюсь, - "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Решение Нацсовета - это заказ лично президента Зеленского. Ранее он распространял фейки о нашем канале. Недавно здание телеканала обстреляли из гранатомета, и слава богу, что никто не пострадал. Однако власти никак не отреагировали ни на этот вопиющий факт, ни на угрозы нашим журналистам со стороны отъявленных радикалов. Своим молчанием и Зеленский, и Богдан санкционируют дальнейший беспредел в отношении журналистов".

"Конечно, власти хотелось бы, чтобы о ней говорили только хорошее. Но у меня, как и у миллионов избирателей, есть вопрос: когда закончится война? Когда закончится эпоха бедности? Когда начнется расследование коррупционных дел? Когда начнется нормализация отношений с соседями? Почему Зеленский вместо того, чтобы отвечать за свои предвыборные обещания, решил закрывать каналы? Он что, хочет вернуть нас во время СССР? Этого не случится никогда", - добавил Тарас Козак.

Нардеп отметил, что намерен обратиться в Европарламент и посольства ведущих государств в Украине относительно политического давления власти на СМИ. "Сколько существуют объективные телеканалы, всегда они кому-то мешают. У меня одна надежда - на журналистов, которые должны объединиться против цензуры", - отметил Козак.

Напомним, 26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял беспрецедентное решение - лишил телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание.

Решение Нацсовета уже осудили в Международной федерации журналистов и в НСЖУ.