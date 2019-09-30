Во Франции уволили главу благотворительного фонда "Друзья Музея Токио" Бернара Шенбо, так как он опубликовал в Facebook пост, в котором он призывал убить шведскую экоактивистку Грету Тунберг. Об этом пишет Le Parisien.

После того как 16-летняя Грета Тунберг выступила на сессии Генассамблеи ООН с речью, в которой обвинила мировых лидеров в нежелании бороться с изменениями климата и реагировать на экологические угрозы, Шенбо в Facebook назвал ее "бешеной женщиной, которую надо застрелить" и выразил надежду, что это сделает "какой-нибудь сумасшедший".

По его мнению, это нужно сделать, поскольку Грета "только добавляет ненависти в наше общество, в котором и так достаточно негатива".

После этого поста в Facebook разгорелся скандал. Директор парижского музея современного искусства "Дворец Токио" Эмма Лавинь также выразила по этому поводу свое негодование. Она отметила, что в ближайшее время президентом фонда будет избран другой кандидат.

Сейчас Шенбо удалил свой пост, и написал новый, в котором извинился за свои комментарии. Он сообщил, что "не призывает к убийству Греты Тунберг". "В игре под названием Facebook у меня вырвались высказывания, совершенно мне не свойственные", - написал Шенбо.

Artforum International Magazine пишет еще об одном скандале, в котором засветился экс-глава благотворительного фонда. В 2017 году он высказался на своей странице в Facebook о мурале художника Бартелеми Туго, созданном в парижском районе, где живут преимущественно мусульмане. Тогда Шенбо сравнил эту работу с "перлами, которые бросают перед свиньями", но вскоре удалил свой сообщение.

Напомним, "Страна" писала о том, как школьница Грета Тунберг шокировала своими мрачными пророчествами на Генассамблее ООН.

Также мы писали, что из речи Греты Тунберг в ООН сделали зловещую дэт-метал-песню.