В Украине планируют снизить потребление контента Российской Федерации жителями не менее чем вдвое за пять лет. Об этом сказано в пятилетней программе Кабмина, опубликованной на сайте Верховной Рады.

В частности, в программе Кабмин выделил такую ​​цель "Украинец реже сталкивается с манипулятивными и фейковыми новостями, сообщениями и материалами".

Показателями эффективности выполнения этой цели являются:

объем манипулятивного контента снизился вдвое (индекс);

потребление контента государства-агрессора снизилось вдвое.

В правительстве анонсировали создание условий для рынка медиа услуг, расширение возможностей для информирования населения на временно оккупированных территориях, а также стимулирование создания качественного информационного пространства через идентификацию манипулятивного контента и реализацию программы поддержки создания медиа продуктов, которые будут противодействовать информационной агрессии.

"Особое внимание будет уделено работе с информационными атаками со стороны государства-агрессора с целью снижения их влияния на граждан Украины, в частности через принятие мер для уменьшения потребления контента государства-агрессора минимум вдвое. Это позволит в своей совокупности уменьшить вред, наносимый гражданам Украины в результате распространения фейков, в частности уменьшить количество социальных конфликтов", - говорится в тексте программы.

Напомним, что Кабмин хочет сократить уровень смертности на 5%.

Также читайте о том, что Гончарук объявил о планах привлечь в Украину $50 миллиардов инвестиций.