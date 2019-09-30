Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что Украине нужно переходить на речные перевозки зерна и других тяжелых грузов. Об этом сообщает 112.ua.

По словам премьера, речные перевозки обходятся дешевле, чем перевозки по железной дороге или автотранспортом. Перейдя на них, Гончарук планирует решить проблему транспорта.

"Это очень важно для того, чтобы решить проблему транспорта, потому что речные перевозки – самые дешевые, и поэтому самые тяжелые грузы нам нужно переводить с дорог и с железной дороги на реку. То есть, зерно у нас должен поехать рекой, а не в этих перегруженных фурах по дорогам, которые разбивают дороги и там создают риски ДТП", - сказал Алексей Гончарук.

По его словам, именно поэтому в речную инфраструктуру нужно инвестировать. Необходим ремонт причальных стенок и шлюзов. Соответствующий законопроект уже передали на рассмотрение в Раду.

Напомним, в Украине с 25 сентября начали действовать повышенные штрафы за перегруженные фуры.

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