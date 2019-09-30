В Украине в ближайшие пять лет собираются починить 24 тыс. км дорог общего пользования государственного значения. Такие планы есть в программе деятельности правительства (проект постановления ВР №2186), обнародованной на сайте Верховной Рады.

Как говорится в программе, будет внедрена система контроля качества строительства автомобильных дорог и их безопасности на основе европейских практик.

Для того, чтобы защитить дороги от разрушения, правительство намерено обеспечить габаритно-весовой контроль, в частности с помощью автоматических систем WIM (Weigh-in-Motion) "взвешивания в движении" (не менее 150).

Напомним, с 1 января 2018 года в рамках децентрализации дорог 123,105 тыс. км дорог местного значения были переданы в ответственности местной власти. Подведомственными "Укравтодору" остались около 47 тыс. км дорог международного и национального значения.

Ранее "Страна" сообщала, что вечером в воскресенье правительство Гончарука решило утвердить свою Программу, которая даст ей иммунитет от отставки.

Также мы рассказывали, что Гончарук сообщил, когда Украина подпишет новую программу сотрудничества с МВФ.