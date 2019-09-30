Люди конгрессмена-демократа Адама Шиффа, который является одним из застрельщиков скандала по поводу разговора Зеленского и Трампа, приезжали в Украину в августе.

То есть, уже после телефонной беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля. Об этом у себя в Facebook сообщила журналистка Татьяна Высоцкая.

Ранее "Страна" рассказывала о том, что утечка по разговору Зеленского и Трампа могла быть именно из Украины. Известно, что Шифф возглавляет комитет по разведке Палаты представителей Конгресса.

"Сотрудники аппарата председателя комитета по разведке палаты представителей США Адама Шиффа, который обнародовал инфу о разговоре Трамп-Зеленский в Конгрессе, были с визитом в Украину незадолго до того.

Визит был осуществлен в августе 2019 и финансировался американской Atlantic Council. ... В официальной программе визита, в частности, была встреча с Порошенко.

Детали позже. Беги, Петя!", - сообщила Высоцкая в соцсети.

Она также опубликовала документ за подписью Шиффа.

Разговор Трампа и Зеленского от 25 июля недавно вызвал скандал в США. Демократы обвинили президента в том, что он давил на Зе и требовал расследовать дело Байдена - в противном случае угрожая перекрыть военную помощь.

Демократы даже инициировали импичмент Трама после появления этих слухов.

После этого Белый дом опубликовал стенограмму беседы двух президентов. Там действительно обсуждалась тема Байдена - но только в виде просьбы Трампа и без шантажа. Сам же Зеленский заявил, что никто на него не давил.