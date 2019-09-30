В Верховной Раде зарегистрировали проект программы действий Кабинета министров Украины на ближайшие пять лет. Текст документа обнародован на сайте парламента.

В программе определены основные цели каждого министерства и способы, которыми эти цели будут достигаться. Также в документе отображено стремление поднять экономику Украины на 40%.

Основные цели Кабмина на 5 лет:

экономика Украины (ВВП) вырастет на 40%;

создание 1 миллиона новых рабочих мест;

привлечение 50 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций;

очевидное развитие инфраструктуры (в частности, обещают отремонтировать 24000 километров основных дорог, развивать железную дорогу, построить 5 глубоководных портов и 15 аэропортов);

Обеспечение каждого украинца на уровне реального прожиточного минимума;

уменьшить уровень загрязнения окружающей среды не менее, чем на 20%;

добиться положительного демографического тренда (будет рождаться и возвращаться в Украину больше людей, чем умирает и выезжает).

Отдельно, в правительстве подчеркивают, что понимают все риски и проблемы, которые сейчас есть в Украине, в частности и агрессию России, однако стремятся, чтобы в 2025 году "Украина стала мирной, конкурентоспособной и инвестиционно привлекательной страной с прозрачными условиями ведения бизнеса, высокими социальными стандартами, развитой демократией, защищенными правами человека и свободами и сервисноориентированной государственной службой".

Кроме того, Кабмин намерен все поступления в бюджет делить по принципу 70/30. 70% будет инвестироваться в развитие экономики, а 30% будет потрачено на социальное обеспечение.

"Достижение этого будет прочным фундаментом для реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора", - отметили в Кабмине.

Ранее "Страна" писала о том, что Гончарук сообщил, когда Украина подпишет новую программу сотрудничества с МВФ.

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