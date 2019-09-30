Голливудский актер и политик Арнольд Шварценеггер подарил электромобиль 16-летней экоактивистке Грете Тунберг, сообщает сайт Tesla.

Девушка должна принимать участие в нескольких акциях протеста в США и актер презентовал ей электрическую Tesla Model 3 для удобного передвижения по Америке.

Представитель Шварценеггера рассказал, что ранее актер уже общался с Тунберг и попросил ее обращаться к нему, если ей будет нужна какая-то помощь с организацией поездок по Западной Америке. Теперь же активистка может спокойно передвигаться на электромобиле как по США, так и по Канаде.

Фото: instagram.com

Как только появились сообщение о том, что Шварценеггер подарил Тунберг электромобиль, его фанаты начали думать какую же именно машину он презентовал. Много кто говорил о том, что актер отдал активистке свой любимый электрический Hummer, который проектировали специально для него.

Его пресс-секретарь рассказал, что перевезти большой Hummer через всю страну было достаточно сложной задачей, потому что это личный автомобиль звезды, поэтому и остановили выбор на Tesla Model 3.

Tesla Model 3. Фото: teslarati.com

До этого Шварценеггер снялся в ролике, где отказывал реальных американцев покупать электромобили, а отдать предпочтение авто с ДВС. Видео снималось калифорнийской компанией Veloz и имеет целью популяризировать электромобили среди жителей Штатов.

Напомним, что из речи Греты Тунберг в ООН сделали зловещую дэт-метал-песню.

Также мы писали о том, что Тунберг, с фурором выступившая на Генассамблее ООН, получила "альтернативного Нобеля".