В понедельник, 30 сентября, в Киеве возле Офиса президента митингуют бизнесмены, которые выступают против новых налоговых законов. Об этом сообщает "Информатор".

На улице Банковой собрались около двух сотен предпринимателей из разных городов Украины. Они выступают против новых правил, которые вводятся законопроектами №1073 и №1053-1. Согласно им весь бизнес обяжут закупить кассовые аппараты и платить налоги по чекам. Митингующие скандировали: "Зеленский, выходи на кофе" и "Вето".

К бизнесменам вышел нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко. Но его не стали слушать и прогнали с митинга.

Видео: Facebook/ Информатор

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, в пятницу, 20 сентября, на заседании Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №1073, также депутаты поддержали в целом законопроект №1053-1. В совокупности документы вводят с 1 октября 2020 года компенсацию покупателю стоимости покупки в случае выявления нарушения при проведении расчетной операции.

Общие правила использования РРО для всех "единщиков" 2-4 группы начнут действовать с 1 января 2021 года, одновременно с увеличением граничного объема дохода налогоплательщиков второй группы с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн. РРО не будет применяться плательщиками единого налога первой группы.