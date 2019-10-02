Миллионы украинцев пользуются услугами оператора Vodafone (бывший МТС). Время от времени у абонентов возникает потребность решить интересующие вопросы с живым оператором. Мы создали пошаговую инструкцию, как связаться с колл-центром, по состоянию на октябрь 2019 года.

Как позвонить оператору Водафон

Связаться с оператором можно, позвонив на номер 111 (Info Centr). Там нужно найти соответствующую опцию. Пошаговая инструкция такая:

1. Звоним на номер "111". В главном меню вам предложат пункты в таком порядке:

"1" - пополнить счет, информация по номеру

"2" - тарифы, роуминг

"3" - интернет-магазин, приложения

"4" - акции

"5" - операции с сим-картами, общие вопросы

"0" - связаться с оператором

"#" - изменить язык

В этом случае просто нажмите "0". Вам предложат два варианта на выбор: дождаться своей очереди (жмем "1") или быстрое соединение (жмем "2"). Во втором случае со счета снимут 10 грн.

2. Однако не всегда в главном меню абоненты могут услышать, что автоответчик предлагает связаться с оператором. В этом случае эту опцию нужно отыскать в других подпунктах. Нажимаем "5" (строчка меню операции с сим-картами и общие вопросы), прослушиваем все предлагаемые подпункты. В конце вам предложат вернуться в главное меню или нажать "0", чтобы связаться с оператором. Жмем "0" - ждем. Опять же выбираем между платным и бесплатным соединением.

Опыт дозвона: ожидание и реальность

Мы попросили трех человек дозвониться оператору Водафон.

Случай 1. Абонент prepaid позвонил на номер "111" и не услышал в главном меню опции "связаться с оператором". Попытался самостоятельно выяснить, в каком же подпункте "спряталась" эта функция, но безуспешно. Набрал "111" с номера на контракте и сразу же в главном меню услышал заветное "чтобы связаться с оператором, нажмите 0".

Случай 2. Абонент prepaid набрал "111", затем нажал "5", дождался уведомления о связи с оператором через нажатие "0". Ему предложили платное и бесплатное соединение, выбрав бесплатное, он так и не смог связаться с оператором. "Добрый день, вас приветствует Vodafone Украина. Уважаемый клиент, сейчас может наблюдаться длительное ожидание при соединении с оператором. Пожалуйста, перезвоните позже или воспользуйтесь системами самообслуживания. Приносим извинения за временные неудобства" - сообщил автоответчик.

Случай 3. Абонент prepaid набрал "111", затем нажал "5", дождался уведомления о связи с оператором через нажатие "0", нажал "1", но не смог связаться с оператором. Повторил операцию, нажав "2" - быстрое соединение за 10 грн. Оператор объяснил, что все остается по-старому, колл-центры работают и с живыми операторами можно связаться. В ответ на то, что связаться раньше не удалось, пообещала оставить заявку, чтобы устранить сбой. На телефон пришло смс с сообщением, что заявка обработана. Интересно, что после этого опция "чтобы связаться с оператором - нажмите "0" появилась сразу в главном меню и ее не пришлось искать в подпунктах. А связаться с живым оператором бесплатно удалось сразу же.

Как связаться онлайн

Многие вопросы можно выяснить, не связываясь с оператором по телефону, а обратившись за помощью онлайн. Например, через сайт Водафона. В правом нижнем углу появится окно с надписью "Нужна помощь? Откройте чат". Задать вопросы можно онлайн-консультанту. Правда, может понадобиться дополнительная информация: номер телефона, ФИО, PUK-код.

Также можно попробовать получить ответ, связавшись через официальную страничку Vodafone Ukraine в Facebook. Или скачать и установить приложение "My Vodafone". Его можно бесплатно скачать в Google Play для Android и в App Store для Apple.