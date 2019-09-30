Бывший генпрокурор Юрий Луценко дал сразу два интервью западной прессе. Правда, с одним и тем же посылом: у Киева нет доказательств коррупции Джо Байдена, вице-президента США времен Обамы.

Дело Байдена (суть которого "Страна" недавно публиковала) - главная точка напряженности между Банковой и Белым домом сегодня.

Владимир Зеленский еще в конце июля во время разговора с Дональдом Трампом пообещал расследовать, каким образом сын Байдена, в бытность отца куратором Украины, оказался в совете директоров украинской газодобывающей компании "Буризма". И за что он получал там по 50-100 тысяч долларов в месяц.

Однако до сих пор это обещание не выполнено, о чем Зе и напомнили во время поездки в Нью-Йорк.

При этом, Трамп еще до прямого разговора с Зеленским, пытался добиться начала расследования Украиной дела Байдена, а также дела о вмешательстве украинской власти в выборы в США в 2016 году.

Обсуждались эти моменты в личных переговорах украинских чиновников с адвокатом и советником Трампа Руди Джулиани. Одним из таких переговорщиков был Юрий Луценко - тогда еще генеральный прокурор.

Причем весной он активно выражал готовность помочь Трампу в расследовании дел против Байдена и "Украинагейта".

Но после своей отставки Луценко внезапно поменял показания и срочно отбыл в Великобританию.

"Страна" разбиралась, что означает разворот риторики бывшего генпрокурора для дела Байдена в Украине.

Что заявил Юрий Луценко

Во вчерашнем интервью Los Angeles Times бывший генпрокурор заявил, что отказал представителям Трампа в открытии дела против бывшего вице-президента США Джо Байдена.

По словам Луценко, он еще в статусе генпрокурора дважды встречался с адвокатом и советником президента США Руди Джулиани и неоднократно говорил с ним по телефону.

Посланник Трампа часто интересовался тем, какие нарушения мог допустить Байден и его сын Хантер, и просил Луценко провести по ним расследование.

"Я сказал, давайте делать это по линии прокуратуры, а не через президентов. Я сказал ему, что не могу начинать расследование только в интересах американского официального лица", - описал свою реакцию на эти предложения Юрий Луценко.

Он заявил, что готов был содействовать, если бы официальное расследование открыло ФБР. А у Киева не было доказательств для начала собственного расследования.

При этом Луценко в интервью признал конфликт интересов между Байденом и его сыном, занимавшим высокий пост в украинской газодобывающей компании "Буризма". Однако заявил, что нарушением закона это не является.

Почти то же самое бывший генпрокурор сказали и британской "Би-Би-Си".

В беседе с киевским корреспондентом Би-би-си Ионой Фишером Луценко, сказал, что не планировалось начинать расследование по делу Burisma. И что любое расследование в отношении Хантера Байдена должно начаться в США.

"Это юрисдикция США", - сказал он, добавив, что если и были хищения в Burisma, они "произошли за два или три года до того, как Хантер Байден стал членом совета директоров".

Луценко также заявил, что по украинским законам доказательств вины Байдена и его сына не было - по крайней мере, на момент его работы шефом ГПУ.

Что не так с версией Луценко

Во-первых, Юрий Луценко немного лукавит. У Трампа требовали открыть дела в Украине не против Хантера Байдена, а против его отца, который мог заниматься незаконным лоббизмом именно на территории Украины. Проще говоря - коррупцией, и не где-то в США, а именно в украинской юрисдикции.

Да и сам Луценко в бытность генпрокурором склонялся именно к этой версии.

Еще в марте, накануне президентских выборов, Луценко заявлял совсем другое. Предчувствуя конец власти Порошенко, он активно налаживал контакты с администрацией Трампа и подыгрывал ей. Например, развернув кампанию по дискредитации посла США Мари Йованович, от которой хотели избавиться в Белом доме.

А в начале апреля американское издание The Hill опубликовало материал о том, как Луценко сливает Белому дому компромат на Байдена.

"Луценко заявил, что некоторые сведения, которые он знает в деле Burisma, могут заинтересовать власти США, и он хотел бы представить эту информацию новому генеральному прокурору США Уильяму Барру, особенно о вмешательстве вице-президента", - говорилось в материале издания, которому генпрокурор накануне дал развернутое интервью.

Примерно в то же время Генпрокуратура зарегистрировала новое подозрение владельцу "Буризмы" Николаю Злочевскому. По версии ГПУ, на его откатах "сидели" зарубежные лоббисты нефтегазового бизнеса - в том числе и сын вице-президента Хантер Байден.

И только смена власти в Украине, скорее всего, остановила этот процесс: решение по столь громким политическим делам должен был принимать президент Зеленский.

Также генпрокурор в своем мартовском интервью The Hill говорил, что увольнение бывшего генпрокурора Виктора Шокина связано с делом компании Burisma, где в совете директоров с 2015 года работает сын Джо Байдена.

То есть Луценко весной явно поддался на уговоры Джулиани и начал вести подкоп под Байдена. Хотя сейчас и говорит, что отказал эмиссару Трампа по всем статьям.

Почему Луценко меняет показания

Что может означать эта перемена в настроении Луценко?

Его противоречивые заявления могут быть вызваны нежеланием портить отношения с партией демократов, которые всеми силами препятствуют развитию дела Байдена - и даже пугают Трампа импичментом.

Очевидно, что Луценко так и не смог получить внятных бонусов от команды Трампа - хотя и окрыто играл за нее в марте-апреле. Однако после поражения Порошенко на выборах история резко сошла на нет. Несмотря на то, что Луценко оставался в кресле генпрокурора до конца августа, он больше ничего не сделал ни по Байдену, ни по "Буризме".

Не исключено, что в своей весенней партии генпрокурор играл не самостоятельную роль, а направлялся с Банковой.

Порошенко в тот период пытался решить две задачи. Во-первых, накануне выборов отодвинуть от дел посла США Мари Йованович, которая прямым текстом предостерегла его от использования "Сетки" по скупке голосов.

Во-вторых - "сделать приятное" администрации Трампа и получить ее поддержку. С помощью которой если не удержать ускользающую власть - то хотя бы выторговать безопасность после ее потери.

Естественно, после разгрома на выборах эти резоны у Порошенко во многом отпали. Одновременно и Луценко перестал в открытую играть на стороне Трампа. Да и сам Белый дом начал искать подходы уже к новому президенту.

И на днях этот поиск сильно активизировался - Зеленский встретился с Трампом. Который, судя по всему, напомнил Зе о его обещании расследовать дело Байдена.

Неизвестно, что в итоге решит Зеленский. Однако если расследование начнется, то фигура Луценко может в нем стать одной из ключевых. Потому что именно он, став генпрокурором, по версии Шокина, закрыл дела против "Буризмы".

Экс-генпрокурору это, по понятным причинам, совсем не нужно. Чем, видимо, и объясняются обеляющие Байдена заявления Луценко.

По стопам Гонтаревой?

В этом свете интересной выглядит информация экс-нардепа Сергея Лещенко - о том, что Юрий Луценко улетел в Британию.

Лещенко узнал об этом от журналиста NBC Ричарда Энгеля, который общался с бывшим генпрокурором на днях в Киеве. Тот сообщил, что вылетает в Лондон, чтобы "подтянуть свой английский".

Лещенко подчеркнул, что все это происходит в разгар кризиса в связи с импичментом Дональду Трампу, "который спровоцировали поставки дезинформации от Луценко в адрес Руди Джулиани". Также, по словам экс-нардепа, "иностранные журналисты в шоке от такого поведения человека, заварившего всю эту кашу".

Позже эту информацию по сути подтвердила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

Правда, по ее словам, экс-генпрокурор не сбежал, а уехал на полтора месяца пройти курсы английского языка.

"Юрий Луценко давно планировал и теперь проходит курсы английского языка в Великобритании. Он улетел в воскресенье и ближайшие полтора месяца будет находится за пределами Украины", - сообщила Сарган.

По ее словам, отъезд Луценко никак не связан со скандалом в США вокруг стенограммы телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, где упоминается Джо Байден, его сын Хантер, а также расследование дела относительно последнего в Украине.

Впрочем, в соцсетях в такую версию не очень поверили.

Блогер Андрей Головачев считает Луценко второй жертвой "Байденгейта" после Курта Волкера.

"Итак, второй жертвой, после Волкера, в деле Байденгейта, оказался Луценко, который вынужден был, вслед за Гонтаревой , бежать в Англию ,- "поправить свой английский"- чтобы избежать допросов, по поводу того, как он, по требованию послихи США Йованович, похоронил дело Бурисмы и Байдена.

Но это все цветочки. Ягодки начнутся, когда американцы , наконец, зададут себе главный вопрос:

"А за какие такие заслуги компания Бурисма неожиданно пригласила сына Байдена, откровенного болвана Хантера , в состав совета директоров и выплачивала ему 50-150 тыс долл ежемесячно? И какова роль самого вице президента Байдена во всей этой истории? "

Когда демократы инициировали процедуру импичмента Трампу ,они мне напомнили ту самую унтер-офицерскую жену , которая высекла сама себя. Похоже, именно это и надо было Трампу , чтобы , наконец, донести до американцев мелкие проделки Байдена в Украине и устранить своего главного конкурента на выборах".

Блогер Станислав Речинский напомнил, что в Лондоне живет еще одна соратница Порошенко - Валерия Гонтарева. Да и сам экс-гарант на днях ее там навещал.

"Луценко уехал в Лондон "подтянуть английский"... А Порошенко вернулся? Или в Лондоне "правительство в изгнании" формируется?"

К слову, уже прошел слух, что дело Байдена не оставит Луценко в покое и в Лондоне. И что туда к нему в гости летят старые знакомые - доверенные лица Джулиани Игорь Фруман и Лев Парнас. С ними Луценко уже встречался в начале года.