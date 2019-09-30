Жуткую картину увидели утром в понедельник, 30 сентября, на Дарнице прохожие, путь которых шел через небольшой лес на улице Миропольской (неподалеку от Университета туризма, экономики и права). На одном из деревьев висел мертвый мужчина. Причем погибший был не только с петлей на шее, но и без штанов. Об этом сообщает "Информатор".

Уточняется, что сообщение о страшной находке поступило в 9:20. На место выехал экипаж патрульной полиции и следователи. У погибшего не нашли никаких документов. На вид - около 40 лет. При предварительном осмотре следователи не обнаружили на теле следов насилия. Мужчина находился на небольшом расстоянии от земли и стоял на коленях. На нем была надета куртка, но отсутствовали штаны. Правоохранители устанавливают причины трагического происшествия. На месте работали следователи и криминалисты, тело доставили в морг для дальнейшей экспертизы.

Фото: kiev.informator.ua

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