Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что нападение на нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco было актом войны. Об этом сообщил в понедельник телеканал CBS.

"Конечно. Да", - сказал бен Салман, отвечая на вопрос, согласен ли он с заявлением госсекретаря США Майка Помпео о том, что нападение следует квалифицировать как акт войны.

Бен Салман также заявил, что если произойдет война между Саудовской Аравией и Ираном, это приведет к "полному коллапсу мировой экономики, не только Саудовской Аравии или стран Ближнего Востока".

Наследный принц призвал мировое сообщество к сдерживанию Ирана, так как в противном случае произойдет "дальнейшая эскалация, которая будет угрожать мировым интересам". "Поставки нефти будут нарушены, а цены на нефть подскочат до невообразимых высот, которые мы не видели в нашей жизни", - сказал бен Салман.

Ранее Помпео заявил, что Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, но Соединенные Штаты стремятся к дипломатическому разрешению ситуации. По его словам, нападение на объекты компании Saudi Aramco "не могло быть совершено хуситами". "Это безумие - утверждать, что они это совершили. Это был военный акт", - сказал он в интервью каналу CBS.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

После этого в Саудовской Аравии пригрозили отомстить Ирану за нападение на Saudi Aramco.

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