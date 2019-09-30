Саудовский принц считает атаку на нефтяные объекты Saudi Aramco военным актом
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что нападение на нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco было актом войны. Об этом сообщил в понедельник телеканал CBS.
"Конечно. Да", - сказал бен Салман, отвечая на вопрос, согласен ли он с заявлением госсекретаря США Майка Помпео о том, что нападение следует квалифицировать как акт войны.
Бен Салман также заявил, что если произойдет война между Саудовской Аравией и Ираном, это приведет к "полному коллапсу мировой экономики, не только Саудовской Аравии или стран Ближнего Востока".
Наследный принц призвал мировое сообщество к сдерживанию Ирана, так как в противном случае произойдет "дальнейшая эскалация, которая будет угрожать мировым интересам". "Поставки нефти будут нарушены, а цены на нефть подскочат до невообразимых высот, которые мы не видели в нашей жизни", - сказал бен Салман.
Ранее Помпео заявил, что Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, но Соединенные Штаты стремятся к дипломатическому разрешению ситуации. По его словам, нападение на объекты компании Saudi Aramco "не могло быть совершено хуситами". "Это безумие - утверждать, что они это совершили. Это был военный акт", - сказал он в интервью каналу CBS.
В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.
После этого в Саудовской Аравии пригрозили отомстить Ирану за нападение на Saudi Aramco.
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