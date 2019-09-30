Национальное агентство по противодействию коррупции обнаружило нарушения в декларациях секретаря СНБО и экс-министра финансов Александра Данилюка, экс-нардепа от партии "Укроп" Виктора Шевченко и судьи Дружковского городского суда Геннадия Молибоги. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В декларации нардепа-мажоритарщика Верховной Рады 8 созыва Виктора Шевченко за 2017 год не было сведений об автомобиле, который принадлежит ему на праве пользования. Также он скрыл наличие у него и его жены корпоративных прав. Кроме того, не указаны доходы, полученные его супругой. В общем выявлено нарушений на сумму почти 480 тыс. гривен.

Геннадий Молибога в декларации за 2015 год не указал два земельных участка, принадлежащих ему на праве собственности, и автомобиль, который находился у него в пользовании. Кроме того, отметил недостоверные сведения о квартире и легковом автомобиле, принадлежащих ему на праве собственности, а также недостоверно указал доход, полученный женой от занятия предпринимательской деятельностью.

Подавая декларацию за 2016, судья уже указал информацию о земельных участках. Зато сведения об автомобиле, который находился у него в пользовании, не указал. А также недостоверно указал сведения о квартире и автомобиле, принадлежащих ему на праве собственности. Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации судьи 2015 года составляет более 1,6 млн грн, а за 2016 - более 560 тыс. грн.

По данным НАПК, Александр Данилюк, подавая декларации за 2015 и 2016 года отметил недостоверные сведения про жилой дом и земельный участок, принадлежащие ему и его супруге на праве общей собственности. Сумма недостоверных сведений в декларациях 2015 и 2016 годов составляет более 1,6 млн грн в каждой.

Сообщается, что НАПК отправит выводы о выявленных признаках уголовных правонарушений в Национальное антикоррупционное бюро для дальнейшего начала расследования.

Напомним, секретарь СНБО Данилюк на прошлой неделе написал заявление об отставке.

Также мы писали, что, по данным СМИ, президент Владимир Зеленский принял отставку Данилюка.