На Донбассе в зоне проведения ООС снова потери у украинской стороны. От множественных осколочных ранений погибла боец взвода материального обеспечения 21-летняя Анастасия Витовская. Об этом на своей странице в соцсети сообщила пресс-служба 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар".

В сообщении уточняется, что ранения, которые стали смертельными, девушка получила еще 27 сентября вблизи города Зализное. Но имя погибшей обнародовали сегодня утром.

Напомним, по данным штаба ООС, в течение суток 29 сентября противник 26 раз нарушил режим тишины на Донбассе, среди украинских военных пострадавших и погибших нет.

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