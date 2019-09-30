Президентский комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы в ближайшее время посетит Киев, чтобы провести здесь консультации. Об этом в Facebook сообщил нардеп из фракции "Европейская солидарность", член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

Гончаренко 30 сентября находится в Страсбурге, где сегодня начнется осенняя сессия ПАСЕ, в официальных мероприятиях которой Украина не будет принимать участие.

"По предложению группы консерваторов, в которую я имею честь входить, на Президентском комитете ПАСЕ (ПК - в него входит президент ПАСЕ, лидеры политических групп Ассамблеи) принято решение в ближайшее время провести заседание ПК в Киеве для проведения консультаций с Украиной", - написал Гончаренко.

Нардеп также сообщил, что несколько членов ПАСЕ, в том числе Гончаренко, приехали в Ассамблею "для неформальной работы, проведения консультаций и прочее".

 

Скриншот: Facebook/ Олексій Гончаренко

Напомним, новая делегация Украины в ПАСЕ была сформирована две недели назад в Верховной Раде, и сразу было объявлено, что она не будет участвовать в осенней сессии. Тогда в Раде отмечали, что представители старой делегации по привычной для Ассамблеи практике сохраняют право участвовать в работе сессии. Также председатель новой делегации заявила, что Украина в ПАСЕ будет усиливать работу с партнерами, чтобы в повестке дня Ассамблеи позиция страны шла из разных источников.

Однако на прошлой неделе в адрес новой делегации пришло письмо с разъяснениями от секретариата ПАСЕ, в котором ставятся под сомнение полномочия старой делегации. Член делегации, народный депутат Алексей Гончаренко подтвердил, что такое письмо действительно было.

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