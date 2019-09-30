Более 30 тысяч паломников-хасидов прибыли в Умань Черкасской области для встречи 5780-го иудейского Нового года (Рош Ха-Шана), который празднуется с вечера 29 сентября по вечер 1 октября. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

"За прошедшие сутки пограничники оформили на въезд в Украину еще 5193 паломников-хасидов, которые направлялись в Умань… С начала прибытия паломников (с 6 сентября) пограничники оформили на въезд в Украину более 30 100 паломников. Массово паломники начали прибывать с 25 сентября", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что уже с 1 октября верующие начнут возвращаться домой, наиболее массовый отъезд ожидается со 2 по 4 октября.

Ранее "Страна" писала о том, что из горящего дома в Умани спасли пять хасидов, которые готовились к Новому году.

Также мы сообщали, что в Умани хасиды остались без света на свой Новый год.