Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко выехал из Украины в Британию. Об этом в Telegram-канале написал бывший нардеп и журналист Сергей Лещенко.

По его словам, о том, что Луценко покинул страну, стало известно от журналиста NBC Ричарда Энгеля, который общался с бывшим генпрокурором на днях в Киеве. Тот сообщил, что вылетает в Лондон, чтобы подтянуть свой английский.

Лещенко подчеркнул, что все это происходит в разгар кризиса в связи с импичментом Дональду Трампу, "который спровоцировали поставки дезинформации от Луценко в адрес Руди Джулиани". Также, по словам экс-нардепа, "иностранные журналисты в шоке от такого поведения человека, заварившего всю эту кашу".

"Подтянуть английский можно сейчас неплохо и у нас, тем более в Киев слетелось множество американских журналистов, прямо на улице можно встретить настоящих звезд их теленовостей, и все они ищут встречи с Луценко в связи с его недавними заявлениями о Байдене", - написал Сергей Лещенко.

Скриншот: t.me/LeshchenkoS

Напомним, в начале апреля американское издание The Hill опубликовало материал о том, как Луценко сливает Белому дому компромат на Байдена. "Луценко заявил, что некоторые сведения, которые он знает в деле Burisma, могут заинтересовать власти США, и он хотел бы представить эту информацию новому генеральному прокурору США Уильяму Барру, особенно о вмешательстве вице-президента", - говорилось в материале издания.

А совсем недавно Луценко резко поменял мнение и заявил, что компромата на Байдена у Киева нет.