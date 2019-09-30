Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило, каким может быть курс гривни до 2022 года. Об этом пишет Finclub.

На конец 2019 года эксперты агентства ожидают курс 27 гривни за доллар, говорится в решении S&P повысить рейтинг Украины до "В".

Также S&P спрогнозировало курс гривни по отношению к доллару на ближайшие три года:

на конец 2020 года - 27,5 гривен за доллар;

на конец 2021 - 28 гривен за доллар

на конец 2022 - 28,5 гривен за доллар.

При этом еще в апреле агентство считало, что Украину ждет девальвация. Тогда эксперты агентства прогнозировали, что ослабление гривни к концу 2019 года составит 28,6 гривни за доллар, уже к концу 2020 года национальная валюта Украины подешевеет до 29,5 гривни за доллар, к 2021 - до 30 гривни за доллар, к 2022 - до 30,5 гривни за доллар.

К укреплению гривни привели несколько факторов: от рекордного урожая до притока средств нерезидентов в ОВГЗ.

Напомним, что аналитики JP Morgan также улучшили оценку курса гривни к концу 2019 года до 25,5 грн/$1, хотя еще месяцем ранее допускали, что он может опуститься до 28,0 грн/$1.

Ранее "Страна" писала о том, что украинские банкиры рассказали, что ждет курс доллара в начале октября.