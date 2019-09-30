На украинского военного-гея Василия Давыденко, который недавно совершил каминг-аут, в субботу, 28 сентября напали пятеро радикалов-гомофобов. Об этом сообщил ЛГБТ-активист, ветеран АТО Виктор Пилипенко на своей странице в Facebook.

"В эту субботу пятеро радикалов-гомофобов подстерегли нашего собрата, ветерана Василий Давиденко под его домом и напали. Напали из-за его каминг-аута. Василий рассказывает, что все произошло очень быстро, сказали: "Думал, мы не узнаем, где ты живешь, п@@ар?". Эти крысы били в пах (такого даже гопота не делает), в голову, потом ногами. Впятером..." - написал Пилипенко.

По его словам, Василий успел сгруппироваться, это его спасло. Однако нападавшие порвали его специальный пояс-корсет для позвоночника, искалеченного во время войны. Затем они очень быстро скрылись.

"Противно то, что кто-то открыл его адрес проживания. Очевидно, кто-то с места работы, где Василию устроили тихий бойкот коллеги после его каминг-аута. Если кто-то мог бы помочь ему с новым местом работы или арендой новой комнаты - пишите", - сообщил Пилипенко.

Он уточнил, что Василий имеет юридическое образование, сейчас работает в сфере телекоммуникаций и является B2B менеджером.

Скриншот, фото: Facebook/ Viktor Pylypenko

Напомним, в этом году на Марше равенства в Киеве впервые была колонна военных, которые являются или поддерживают ЛГБТ.

Также мы писали, что в Харькове этой весной впервые проходил марш, посвященный правам человека, в том числе, - ЛГБТ-сообщества. Из-за нападения радикалов два участника мероприятия попали в больницу.