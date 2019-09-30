Новая программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом будет подписана в декабре этого года. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в видеообращении, которое оне разместил на своей странице в Facebook.

"Коллеги из авторитетной мировой организации приехали в Украину для того, чтобы начать с нами переговоры о новой программе на три года. Это - начало переговоров, которые будут продолжаться, как минимум, еще несколько месяцев, до того момента как в декабре, как мы это планируем, будет подписана новая программа", - сказал ГОнчарук.

По его словам, моменту подписания новой программы будут предшествовать несколько этапов переговоров. Планируется, что через несколько недель ключевые украинские министры посетят офис МВФ в США, где, как ожидается, будут достигнуты предварительные договоренности о составе и структуре новой программы.

Напомним, Международный валютный фонд на днях закончил миссию в Украине. По итогам работы глава миссии Рон ван Роден заявил об обсуждении новой программы финансирования Украины, которое состоится в ближайшие недели

Также мы сообщали, что Гончарук назвал приоритеты для Кабмина на ближайшее время: переговоры с МВФ и независимость НБУ.