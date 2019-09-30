Итальянский футбольный клуб "Милан" может уволить главного тренера команды Марко Джампаоло, на его место рассматривается кандидатура главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Об этом пишет Tuttomercatoweb.

Итальянская команда под руководством Джампаоло проиграла 4 из 6 матчей на старте сезона в Серии А. Последний раз клуб уступил "Фиорентине" дома - 1:3.

Увольнение Марко Джампаоло может произойти либо сейчас, либо в случае еще одной неудачи. А Андрей Шевченко является основным кандидатом на пост главного тренера "Милана". Впрочем, переговоры по этому вопросу пока не начинались.

Отметим, что Пндрей Шевченко выступал за "Милан" с 1999-го по 2006 год и в сезоне 2008/09, став победителем Лиги чемпионов и обладателем "Золотого мяча".

Напомним, бывший форвард сборной Украины и киевского Динамо Артем Милевский раскрыл тайный смысл своей просьбы к Шевченко вызвать его в сборную Украины.

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