Какой сегодня праздник

В мире 1 октября отмечают день музыки, вегетарианства и пожилых людей. На народном календаре - день святой Арины, когда собирали ягоды шиповника и наблюдали за отлетом журавлей. Именины сегодня у Софии, Алексея, Ирины, Владимира и Сергея.

Церковные и народные праздники

Православные почитают память святых Ариадны Промисской и Ирины Египетской. В народе день называют Арина - журавлиный лет. Считалось, что какой погода будет 1 октября, такой она будет и 1 апреля. На Арину собирали плоды шиповника на зиму, сушили их и делали напиток от простуды. Если в этот день журавли улетают, на Покров будет мороз. Если в небе птиц не видно - до 2 ноября продлится слякоть.

Международные праздники

Сегодня День пожилого человека, который учредили, чтобы напомнить о проблемах людей пожилого возраста.

Также сегодня Международный день музыки, инициатором которого был известный композитор Дмитрий Шостакович.

1 октября свой праздник отмечают вегетарианцы. Считается, что вегетарианство зародилось в азиатских странах, а в его основе лежат традиции буддизма и индуизма. С каждым годом в мире становится все больше знаменитостей, которые избегают употребления в пищу продуктов животного происхождения. Это актер Тоби Магуайр, певица Пинк, актриса Натали Портман, музыкант и актер Джаред Лето, фотомодель Памела Андерсон, актер Брэд Питт и другие.

События и даты

В 1830 году Александр Пушкин дописал последнюю главу "Евгения Онегина". Работа над романом длилась 7 лет 4 месяца 17 дней.

В 1847 изобретатель Вернер фон Сименс с братьями основал фирму "Siemens AG", которая дала старт телеграфному сообщению, движению трамваев и электровозов, выпустила первые слуховые аппараты и кардиостимуляторы.

В 1926 году открылся театр оперы и балета в Киеве.

В 1931 году в Харькове на тракторном заводе им. Орджоникидзе собрали первый трактор.

В 1949 провозгласили Китайскую Народную Республику, которая в этом году отмечает 70-летие.

В 1960 году с конвейера сошел первый "Запорожец". В народе его прозвали "горбатым" за форму кузова.

В 1971 году во Флориде открыли Всемирный центр отдыха Уолта Диснея - Disney World. Парк развлечений является самым крупным в мире.

В 2017 году в Лас-Вегасе произошло одно из самых массовых убийств в США, когда Стивен Пэддок обстрелял из балкона гостиницы посетителей фестиваля кантри.

Сегодня премьер-министру Британии Терезе Мэй исполняется 63 года. А 39-й президент США Джимми Картер празднует сегодня 95- летие. Он установил рекорд долголетия среди американских лидеров.

Именины

День ангела - у Алексея, Бориса, Владимира, Ирины, Константина, Сергея и Софии.