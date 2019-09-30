Президент Украины Владимир Зеленский планирует официальный визит в США. Об этом заявил помощник главы государства Андрей Ермак в интервью ТСН.

По словам Ермака, во время встречи в Нью-Йорке Зеленский и президент США Дональд Трамп обсуждали вопрос нового визита.

"Именно по инициативе президента Трампа было очень так конкретно акцентировано: да, торговля - с американской стороны у меня отвечает госсекретарь, по энергетике - министр Перри, с украинской стороны ... То есть сегодня мы имеем такие задачи и расписание по подготовке уже официального визита", - сказал Ермак.

Напомним, 23 сентября Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США, где участвовал в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, ряд американских СМИ ранее сообщил, что 25 июля Трамп пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена. Это привело к разговорам об импичменте Трампу.

После этого была опубликована полная стенограмма разговора Зеленского и Трампа, из-за которого начался скандал. В ходе разговора президент Украины сказал, что, по его мнению, США куда больший партнер страны, чем Евросоюз, а Трамп действительно затрагивал тему расследования против Байдена.

Впрочем, демократы не отказались от импичмента Трампа после публикации стенограммы его разговора с Зе.