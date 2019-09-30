Понедельник, 30 сентября, - последний день, когда украинцы могут рассчитываться монетами номиналом 1, 2 и 5 копеек. Об этом в Facebook напоминает пресс-служба Нацбанка.

Уже 1 октября указанные монеты в магазинах принимать не будут, а монетой с самым мелким номиналом будет 10 копеек.

Впрочем, в НБУ уточняют, что в украинцы еще три года смогут обменивать монеты 1, 2 и 5 копеек в банках на монеты и банкноты других номиналов.

Видео: Facebook/ Національний банк України

Напомним, с 1 октября этого года начнет постепенно изымать из оборота монеты номиналом 25 копеек. Однако еще некоторое время они будут оставаться в обращении.

Также мы писали, что НБУ ввел в обращение памятную монету номиналом 10 гривен "Земля-кормилица".