Сегодня последний день, когда украинцы могут рассчитываться мелкими монетами
Понедельник, 30 сентября, - последний день, когда украинцы могут рассчитываться монетами номиналом 1, 2 и 5 копеек. Об этом в Facebook напоминает пресс-служба Нацбанка.
Уже 1 октября указанные монеты в магазинах принимать не будут, а монетой с самым мелким номиналом будет 10 копеек.
Впрочем, в НБУ уточняют, что в украинцы еще три года смогут обменивать монеты 1, 2 и 5 копеек в банках на монеты и банкноты других номиналов.
Видео: Facebook/ Національний банк України
Напомним, с 1 октября этого года начнет постепенно изымать из оборота монеты номиналом 25 копеек. Однако еще некоторое время они будут оставаться в обращении.
Также мы писали, что НБУ ввел в обращение памятную монету номиналом 10 гривен "Земля-кормилица".
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