В воскресенье, 29 сентября, Кабинет министров Украины одобрил программу действий правительства и ряд кадровых назначений. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Сообщается, что Инна Метелева и Юлия Свириденко стали заместителями министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды назначена Ирина Ставчук. В Министерстве развития общин и территорий заместителем Министра по вопросам европейской интеграции назначен Юлиан Чаплинский.

В то же время Лидия Гаврилова была уволена должности председателя Государственной аудиторской службы Украины. Евгения Асташева освобождена от должности заместителя председателя Фонда государственного имущества. В Министерстве энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко больше не является заместителем министра по вопросам европейской интеграции. Максим Немчинов освобожден от должности государственного секретаря Министерства энергетики и угольной промышленности.

Кроме того, на заседании в воскресенье Кабмин одобрил пакет проектов законов для упорядочения деятельности по добыче янтаря. Предлагаемые правительством изменения предусматривают отмену процедур дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны соответствующих областных советов, продажу разрешений через открытые электронные аукционы и др.

Кроме того, был одобрен проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине, который предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам.

Кабмин также одобрил проект закона о повышении эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития. Изменения предусматривают усиление открытой конкуренции между проектами, которые подаются на финансирование за счет фонда только через прозрачные конкурсные процедуры после доведения экономической или социальной эффективности.

Правительство начало работу над инструментами удешевление кредитов для покупки земель сельскохозяйственного назначения. Соответствующее распоряжение Кабинет министров принял на заседании.

Напомним, Кабмин собрался запретить в Украине анонимные денежные переводы.

Также мы писали, что в Кабмине хотят разрешить водителям предъявлять водительские удостоверения на смартфонах.