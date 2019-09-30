В Одесской области 12-летний подросток застрелил из дедушкиного ружья своего 15-летнего друга. Трагедия произошла в селе Беляевского района, сообщается на сайте регионального ГУНП.

По предварительным данным 15-летний подросток находился в гостях у 12-летнего знакомого. Младший решил похвастаться охотничьим ружьем своего деда. Когда он взял оружие в руки, оно внезапно выстрелило. 15-летний парень получил ранение в область груди. Позже он скончался в автомобиле скорой помощи.

Фото: od.npu.gov.ua

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "Умышленное убйство".

Владельца оружия и его внука, который осуществил выстрел, доставили в Усатовское отделение полиции. Несовершеннолетний допрошен в присутствии родителей и психолога. Сейчас с ним продолжают работать психологи.

Оружие изъято. Полиция ходатайствует о назначении судебно-медицинской и баллистической экспертиз.

Ранее "Страна" писала о том, что в Запорожье бойцу Нацгвардии выстрелили в спину из пистолета.

Также мы сообщали, что а Киеве больной раком мужчина закрылся от жены на балконе и выстрелил себе в подбородок..